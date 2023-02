Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones und Sohn Dylan bei der Premiere von "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" in Los Angeles.

Michael Douglas bringt Catherine Zeta-Jones und Sohn Dylan mit auf den roten Teppich zur Premiere des neuen "Ant-Man"-Films.

Michael Douglas (78) hat die Premiere seines neuen Films "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" für einen Familienausflug genutzt. Der zweifache Oscarpreisträger erschien auf dem Event in Los Angeles mit seiner Ehefrau, Hollywood-Star Catherine Zeta-Jones (53), und dem gemeinsamen Sohn Dylan (22).

Am meisten Aufmerksamkeit erregte dabei Zeta-Jones. Der Grund war ihre elegante Robe. Die Schauspielerin zeigte sich in einem schwarz-goldenen Kleid im Leoparden-Muster. Vorne reichte das schulterfreie Outfit von Carolina Herrera bis zu den Waden, nach hinten lief es in einer langen Schleppe aus. Dazu kombinierte die 53-Jährige, die ihr dunkles Haar aus dem Mittelscheitel offen über den Rücken fallen ließ, schwarze Stilettos.

Michael Douglas trug einen dunklen Anzug und ein blaues Hemd, während sein Sohn unter dem Jackett ein gemustertes Hemd präsentierte und seinen sportlichen Look mit Sneakers abrundete. Während des Blitzlichtgewitters auf dem roten Teppich legte Michael Douglas einen Arm um die Schulter von Dylan, mit der anderen Hand hielt er seine Frau. Nicht anwesend war das zweite gemeinsame Kind des Ehepaars, das seit 2000 verheiratet ist: Tochter Carys (19). Michael Douglas hat zudem noch einen Sohn namens Cameron (44) aus einer vorangegangenen Beziehung mit Diandra Luker (67).

Viele Stars auf dem roten Teppich der Weltpremiere

Douglas spielt in dem neuen Marvel-Film erneut die Rolle des Dr. Henry "Hank" Pym. "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" startet am 15. Februar 2023 in den deutschen Kinos. Der Streifen läutet die fünfte Phase im Marvel Cinematic Universe ein. Bei der Weltpremiere in Los Angeles schritt auch Hauptdarsteller Paul Rudd (53) über den roten Teppich zum Regency Village Theatre. Er hatte seine Frau Julie Yaeger (54) dabei. Bill Murray (72), der in "Ant-Man 3" eine Nebenrolle spielt, stellte sich solo den Fotografen.