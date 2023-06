Michael Fassbender ging wie im Vorjahr in Le Mans an den Start. Nach einem Crash des Schauspielers war für sein Team das Rennen zu Ende.

Michael Fassbender (46) ist mit einem Crash aus dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans ausgeschieden. Der Schauspieler und Hobbyrennfahrer krachte am Sonntag mit seinem Porsche 911 in eine Streckenabsperrung. Fassbender blieb bei dem Unfall unverletzt. Er fuhr das Auto zurück in die Box, der Wagen konnte aber nicht mehr repariert werden.

"Wir sind entsetzt! Das Auto 911 nimmt nicht mehr am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teil", schrieb Proton Competition auf Twitter . "Wenige Minuten vor dem Ende seines Einsatzes verlor Michael Fassbender die Kontrolle über das Auto und fuhr in die Leitplanke."

Michael Fassbender fuhr gemeinsam mit dem Österreicher Richard Lietz (39) und dem Este Martin Rump (27) für das Team Proton Competition. Der Unfall passierte wenige Minuten, bevor Fassbender seine sechsstündige Rennschicht zu Ende bringen konnte.

Fassbender fuhr wie im Vorjahr für Proton Competition

Fassbender hatte sich bereits im Vorjahr seinen Traum verwirklicht, einmal die legendären 24 Stunden von Le Mans zu fahren. Der deutsch-irische Star hatte drei Jahre darauf trainiert. Auch 2022 war der gebürtige Heidelberger für Proton Competition angetreten. Zusammen mit dem Australier Matt Campbell (28) und dem Kanadier Zacharie Robichon (31) erreichte er damals Rang 51. Einen Crash baute er im letzten Jahr nur im Qualifying.

Michael Fassbender ist nicht der erste Hollywood-Star, der in Le Mans an den Start ging. Paul Newman (1925-2008) fuhr 1979 mit, "Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey (57) war gleich viermal dabei.