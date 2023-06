Süße Glückwünsche an seine Frau

Michael J. Fox Süße Glückwünsche an seine Frau

Hollywood-Star Michael J. Fox hat seiner Frau Tracy Pollan mit einem rührenden Instagram-Post zum Geburtstag gratuliert.

Schauspieler Michael J. Fox (62) hat seiner Ehefrau Tracy Pollan zum 63. Geburtstag eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. In einem Instagram-Post schwärmt er, sie sei sein "Forever Summer Girl" (zu deutsch: "ewiges Sommermädchen").

"Meine Liebe, meine beste Freundin"

Der "Zurück in die Zukunft"-Star postete auf seiner Instagram-Seite sechs Bilder, die Tracy Pollan allein, mit ihm sowie der Familie zusammen zeigen. "Sie überschüttet die Menschen, die sie liebt, mit Liebe, sie zeigt ihnen, wie sie sich fühlt", schreibt der Schauspieler, der seit über 30 Jahren mit der Krankheit Parkinson lebt. "Mein ewiges Sommermädchen, meine Liebe, meine beste Freundin und die schönste erstaunliche Mutter unserer vier erstaunlichen Kinder."

Zum Schluss beteuert der Hollywood-Star: "Liebe liebe liebe dich." Die rührenden Geburtstagsglückwünsche kommentiert Tracy Pollan unter seinem Posting mit den Worten: "Ich liebe dies und dich!"

Im Juli feiern sie ihren 35. Hochzeitstag

Das Paar kennt sich bereits seit dem Jahr 1985. Pollan spielte damals in der Sitcom "Familienbande" Michael J. Fox' Freundin. Zusammen kamen sie drei Jahre später bei den Dreharbeiten zu dem Film "Die grellen Lichter der Großstadt". Dann ging alles ganz schnell: Am 16. Juli 1988 gaben sie sich das Jawort und feiern demnächst also bereits ihren 35. Hochzeitstag - eine Seltenheit unter den oft kurzlebigen Hollywood-Ehen.

Im März sprach das Paar mit dem US-amerikanischen Magazin "People" darüber, wie sehr sie sich unterstützen. "Ich denke, wir hören einander wirklich zu, wir sind füreinander da, wenn wir einander brauchen", sagte Tracy Pollan. "Und dann geben wir uns auch gegenseitig Raum, wenn das nötig ist." Michael J. Fox betonte: "Tracy gibt unserer Familie alles, was wir brauchen. Alles Gute in unserer Familie, alles Gute, was wir tun, kommt von ihr."

Das Paar hat gemeinsam vier Kinder: Sohn Sam Michael (34), die Zwillingstöchter Aquinnah Kathleen und Schuyler Frances (28) sowie Tochter Esmé Annabelle (21). Im Jahr 1991, als Michael J. Fox gerade einmal 29 Jahre alt war, erhielt er die Diagnose Parkinson.