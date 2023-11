Seit über 30 Jahren leidet Michael J. Fox an Parkinson. In einem Interview spricht er nun darüber, wie Ehefrau Tracy ihn unterstützt.

Schauspieler Michael J. Fox (62) lebt seit mehr als 30 Jahren mit der Krankheit Parkinson, die Diagnose erhielt er 1991 im Alter von 29 Jahren. Damals war er gerade seit drei Jahren mit Ehefrau Tracy Pollan verheiratet (63).

Pollan blieb trotz der schwerwiegenden Diagnose bei ihm, inzwischen sind die beiden seit 35 Jahren ein Ehepaar. In einem Interview mit "CBS Mornings" sprach der Schauspieler nun darüber, wie seine Ehefrau ihn über die Jahre unterstützt hat. "Für mich war es toll, ich weiß nicht, wie es für sie ist. Ich liebe Tracy natürlich. Sie ist eine wunderbare Person und hat viel durchgemacht", sagt der Schauspieler. "Mir ist klar, dass sie ein eigenes Leben hat - unabhängig davon, dass ich Parkinson habe, dass ich nicht Alex Keaton oder Marty McFly bin, ist sie eine eigene Person. Ich denke, deshalb ist es gut gelaufen."

Trennung wegen Parkinson-Diagnose? "Hätte ihr jederzeit dafür verziehen"

Dass seine Ehefrau während der schweren Krankheit bei ihm geblieben ist, war für Fox nicht selbstverständlich. "Ich hätte ihr jederzeit dafür verziehen, wenn sie gesagt hätte: 'Ich steige einfach aus.' Aber das hat sie nicht getan." Stattdessen habe sich Tracy Pollan an ihr Ehegelübde gehalten: "Sie hatte mir gesagt: 'In guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit", so Michael J. Fox. "Sie hat es geschafft, mich da durchzubringen. Und das tut sie seit 35 Jahren."

Michael J. Fox und Tracy Pollan gaben sich 1988 das Jawort und haben gemeinsam vier Kinder: Sohn Sam Michael (34), die Zwillinge Aquinnah Kathleen und Schuyler Frances (28) sowie die 21-jährige Esmé Annabelle. Im Jahr 2000 gründete Fox seine Stiftung "Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research", die Mittel für Parkinson-Forschung sammelt und verteilt.