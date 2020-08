Michael Jackson: Tochter Paris gratulierte ihrem "alten Mann" zum Geburtstag

Michael Jackson wäre am Wochenende 62 Jahre alt geworden

Am 29. August hätte der 2009 verstorbene Michael Jackson seinen 62. Geburtstag gefeiert. Seine Tochter Paris gratuliert der Pop-Legende.

Obwohl er schon vor mehr als zehn Jahren verstorben ist, ist Michael Jackson (1958-2009, "Billie Jean") bis heute nicht aus der Welt der Pop-Musik wegzudenken. Der Sänger, der immer noch als unangefochtener "King of Pop" gilt, wäre am 29. August 62 Jahre alt geworden. Auf Instagram dachten Familie und berühmte Freunde an Jackson.

"Alles gute zum Geburtstag, alter Mann"

Seine Tochter Paris Jackson (22) teilte ein bearbeitetes Foto, das sie neben ihrem Vater zeigt, und schrieb: "Alles gute zum Geburtstag, alter Mann". Die Schwester des Sängers, Janet Jackson (54), veröffentlichte unterdessen ein Bild, auf dem einfach nur der Schriftzug "Ich vermisse dich, großer Bruder" und ein Küsschen-Emoji abgebildet ist.

Auch berühmte Freunde und Kollegen meldeten sich zum Geburtstag des "King of Pop". Supermodel Naomi Campbell (50) postete mehrere gemeinsame Bilder der beiden und erklärte, dass die "Legende" immer in ihrem Herzen bleiben werde. Lionel Richie (71) sprach zu seinem "lieben Freund": "Du hattest ein unglaubliches Talent und wir haben miteinander eine verblüffende Reise geteilt. Du hast der Welt solch inspirierende Musik geschenkt. Ich vermisse dich zutiefst."

Nicht zuletzt meldete sich Jacksons weibliches Gegenstück. Madonna (62), die "Queen of Pop", veröffentlichte ebenso ein Foto, auf dem die beiden gemeinsam zu sehen sind. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den einzig wahren [König]", schrieb sie dazu, was sie mit einem Kronen-Emoji darstellte.