Bei zahlreichen Stars hat sich Rot als neue Trendfarbe durchgesetzt. Designer Michael Michalsky verrät im Interview, was dahintersteckt.

2023 könnte das Jahr der Farbe werden, zumindest in Sachen Mode. Auch wenn Pantone Viva Magenta als die Trendfarbe des Jahres auserkoren hat, so setzen derzeit viele Stars und Sternchen auf einen anderen Ton: ein knalliges Rot! Was es damit auf sich hat und ob wir künftig mit noch mehr Rot rechnen können, verrät Modedesigner Michael Michalsky (55) im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Stars wie Margot Robbie, aber auch Royals wie Prinzessin Kate setzen jetzt vermehrt auf rote Outfits. Was macht die Farbe gerade so beliebt?

Michael Michalsky: Die Farbe Rot symbolisiert Kraft, Aktivität, Dynamik und Stärke. Nach der Covid-Periode und unter dem Eindruck der aktuellen Krisen wollen sich die Menschen nicht länger hilflos und ausgeliefert fühlen. Rote Kleidung demonstriert Selbstbewusstsein. Nach dem Motto: "Okay, die Zeiten sind schwierig. Aber davon lasse ich mich nicht unterkriegen!"

Früher galt Rot vor allem als Farbe der Verführung. Hält das Image bis heute an?

Michalsky: Rotlichtviertel? (lacht) Es gibt dazu Studien, die angeblich bestätigen, dass sich Männer von Frauen, die Rot tragen, angeblich mehr angezogen fühlen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Rot ist eine Signalfarbe und Männer auf der Suche nach Sex ticken simpel. Aber ja, ein Mensch, der Rot trägt, fällt mehr auf als in Schwarz oder Grau. Bei Dates wäre Rot deshalb zu bevorzugen.

Kann jeder Rot tragen?

Michalsky: Unbedingt kann jede und jeder Rot tragen! Weil Rot eine Signalfarbe ist, harmoniert sie auch gut mit unterschiedlichen Hauttypen und Haarfarben. Damit kann man nicht viel falsch machen.

Sie sind also auch Fan der Farbe Rot?

Michalsky: In meinen Kollektionen setze ich gern Rot ein. Gern als Kontrast in Details oder bei Accessoires. Aber auch manchmal im gesamten Look. Stellen Sie sich ein langes, wallendes, knallrotes Abendkleid vor... fantastisch!

Dürfen wir dieses Jahr noch mehr Rot erwarten?

Michalsky: Ich kann mir das gut vorstellen. Wir haben viel Rot in den Fashionshows gesehen und auch auf den Red-Carpets dieser Welt. Das kommt jetzt auf die Straße. Außerdem verweise ich auf die aktuellen Unsicherheiten. Die Menschen wollen dem etwas entgegensetzen. Rot hilft dabei.

Mit welchen Farben kombinieren wir Rot am besten?

Michalsky: Wenn überhaupt kombinieren, denn Rot funktioniert auch gut als kompletter Look, dann mit Weiß oder Schwarz. In der Kombi mit Schwarz wirkt der Look etwas mystischer, geheimnisvoller. Mit Weiß kombiniert ergibt sich eine sehr schöne Frische. Rot mit Weiß ist kraftvoller.

Setzen auch Männer demnächst mehr auf die Farbe Rot?

Michalsky: Man sieht es schon vereinzelt, aber ich wünsche mir mehr Rot für Männer. Sie müssen sich halt trauen!