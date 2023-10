Michael Phelps wird wieder Vater. Dass er und seine Frau zum vierten Mal Nachwuchs erwarten, hat das Paar auf Instagram verkündet.

Der Schwimm-Star Michael Phelps (38) und seine Frau Nicole Phelps (38) erwarten ihr viertes gemeinsames Kind. Das gab Nicole Phelps in einem Instagram-Beitrag bekannt, in dem sie ihrem Ehemann auch zum Jahrestag gratulierte. Auf einem der Fotos ist das Ehepaar lächelnd in einem Football-Stadion während eines NFL-Spiels zu sehen. Nicht zu übersehen: der wachsende Babybauch des Models.

Glückliche Ehe und Familienleben

Dazu teilte die 38-Jährige noch weitere Bilder aus den vergangenen Jahren und zeigte glückliche Momente des Ehepaars. Neben der Bekanntgabe der erneuten Schwangerschaft, richtete sie sich mit liebevollen Worten an ihren Ehemann: "Herzlichen Glückwunsch an meinen besten Freund, Ehemann und Lebensgefährten. Ich hätte mir keinen Besseren wünschen können!" In den Kommentaren hinterließ Michael Phelps ebenso seine Glückwünsche: "Alles Gute zum Jahrestag, ich liebe dich."

Die Familie vergrößert sich

Im Februar 2015 haben sich die beiden verlobt, seit Juni 2016 sind sie verheiratet. Nun erwartet die 38-Jährige ihr viertes gemeinsames Kind. Sie sind bereits Eltern der Söhne Boomer (7), Beckett (5) und Maverick (3). Einblicke in das Familienleben gewährt Nicole Phelps regelmäßig auf Instagram.