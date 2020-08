Michael Schulte: Baby Nummer zwei ist auf dem Weg

Baby-News aus dem Hause Michael Schulte: Wie der Sänger auf Instagram verriet, wird er zum zweiten Mal Vater.

Freudige Nachricht von Michael Schulte (30, "You Let Me Walk Alone"): Der Sänger wird zum zweiten Mal Vater. Das gab der 30-Jährige selbst auf Instagram bekannt.

"Baby Nr. 2 on the way! Und Luis nimmt schon mal Kontakt auf!", schrieb Schulte auf Instagram. Dazu postete er ein Bild von der Baby-Kugel seiner Frau Katharina und seinen Sohn Luis (2), der seine Hand auf den Bauch seiner Mutter legt.

Unter den zahlreichen Gratulanten ist auch Musiker-Kollege Nico Santos (27), der neben Schulte bald sein Coach-Debüt in der Talent-Show "The Voice of Germany" feiern wird. Santos postete gleich vier Smileys mit Herzen in den Augen.