Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher (53) erhält den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Das gab die Staatskanzlei am Dienstag bekannt.

"Für seine herausragenden internationalen sportlichen Leistungen als Rennfahrer von Weltrang, in Anerkennung seines vorbildlichen sozialen Engagements und für seine Verdienste um sein Heimatland Land Nordrhein-Westfalen verleihen wir Michael Schumacher den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen", erklärt Ministerpräsident Hendrik Wüst (46) die Entscheidung für den ehemaligen Sportprofi, der seiner Heimat Kerpen (NRW) immer tief verbunden war.

Der Ministerpräsident weiter: "Sein Talent und sein unbändiger Fleiß haben Michael Schumacher zu einem außergewöhnlichen Rennfahrer und zum Helden von Millionen Fans gemacht [...] Als Mensch hat er nie die Bodenhaftung verloren und immer seine Mitmenschen im Blick behalten. Ohne, dass es ihm wichtig gewesen wäre, ist er durch diese ausgeprägte Charakterstärke und seine sportlichen Erfolge zur lebenden Legende geworden. Bis heute gehört er zu den herausragenden Persönlichkeiten der weltweiten Sportgeschichte und bleibt Vorbild für viele."

Schumachers Engagement für Kinder und Menschen in Notsituationen hebt Wüst besonders hervor: "Als UNESCO-Sonderbotschafter hat sich Michael Schumacher über viele Jahre hinweg für Kinder in Not stark gemacht. Einen großen Teil des Privatvermögens haben er und seine Familie für wohltätige Zwecke gespendet, nicht zuletzt für Opfer von Naturkatastrophen wie die Hochwasserereignisse in Deutschland und Mitteleuropa in 2002 und 2013, der Tsunami in Asien im Jahr 2004 und die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Sommer 2021."

Der Staatspreis ist die höchste Auszeichnung des Landes Nordrhein-Westfalen und wird in der Regel einmal im Jahr im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung verliehen. Zuletzt wurde im Jahr 2019 Prof. Dr. Klaus Töpfer (83) ausgezeichnet. 2020 und 2021 fand pandemiebedingt keine Verleihung statt.

Seine Familie nimmt den Preis entgegen

Die Verleihung des Staatspreises findet am 20. Juli in der Motorworld Köln statt. Ehefrau Corinna Schumacher (53) und die beiden gemeinsamen Kinder Gina (25) und Mick Schumacher (23) nehmen den Preis stellvertretend für ihren Vater entgegen.

Die Laudatio auf den Preisträger hält Michael Schumachers früherer Ferrari-Teamchef und langjähriger FIA-Präsident, Jean Todt (76).

Michael Schumacher ist im Dezember 2013 bei einem Skiunfall schwer verunglückt. Seitdem ist er in medizinischer Rehabilitation. Informationen über seinen Gesundheitszustand gibt es nicht.