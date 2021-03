Cleveland trauert um seinen "beliebtesten Musiker, Songwriter und Rocker": Michael Stanley verstarb im Alter von 72 Jahren an Lungenkrebs.

Der US-amerikanische Musiker und Songwriter Michael Stanley ("Inside Moves") ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Wie Stanleys Manager laut der Seite "Deadline" mitteilte, erlag der Frontmann der Michael Stanley Band am 5. März einer Lungenkrebserkrankung, die bei ihm vor rund sieben Monaten diagnostiziert worden war. Die Rock and Roll Hall of Fame, beheimatet in Stanleys Geburtsstadt Cleveland, veröffentlichte zu dessen Tod ein Statement, in dem es heißt, die Stadt habe ihren "beliebtesten Musiker, Songwriter und Rocker" verloren.

Stanley feierte seine größten Erfolge in den 70er und 80er Jahre und arbeitete zuletzt noch bis einen Monat vor seinem Tod als Radiomoderator. Nachdem er zunächst in den Bands The Tree Stumps und Silk mitgewirkt hatte, gründete er 1974 die nach ihm betitelte Band. Den größten Hit feierte die Gruppe 1981 mit dem Rocksong "He Can't Love You", insgesamt elf Studioalben und diverse Best-of-Compilations brachte die Michael Stanley Band heraus.

Michael Stanley hinterlässt seine Ehefrau Ilsa Glanzberg, zwei Töchter sowie einen Stiefsohn und fünf Enkelkinder. Die Beisetzung soll in einer privaten Zeremonie in Cleveland stattfinden.