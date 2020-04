Michael Wendler und Laura Müller: Er hat ihr einen Heiratsantrag gemacht

Schon seit Längerem reden Schlager-Sänger Michael Wendler (47, "Egal") und seine Freundin Laura Müller (19) über eine Hochzeit. Ein entscheidender Schritt fehlte dazu aber noch: die Verlobung. Diese hat das Paar aber jetzt nachgeholt. "Der Wendler" hat seiner Angebeteten hochoffiziell einen Heiratsantrag gemacht.

"She say yes, she say yes, she say yes", besingt Michael Wendler freudestrahlend die Verlobung in einem RTL-Video. Und Laura Müller zeigt ganz stolz ihren Verlobungsring in die Kamera: "Das ist der schönste Verlobungsring, den ich mir je hätte erträumen können", so die 19-Jährige überglücklich. Und der Sänger ergänz: "Ich bin der glücklichste Mann auf Erden gerade."

Ein Datum steht noch nicht fest

Auch auf Instagram gab das Paar ihre Verlobung mit einem Kuss-Foto bekannt. Wann genau geheiratet werden soll, ist bislang nicht bekannt. Die Hochzeit soll aber noch in diesem Jahr und vor den Fernsehkameras des Senders "RTL" in den USA, der Wahlheimat des Paares, stattfinden. Allzu groß wird die Feier aber wohl nicht ausfallen. Wie Müller bereits am Ostersonntag (12. April) in der Sendung "Ostern mit Dir - Wir bleiben zusammen" verraten hatte, wolle das Paar lieber mit den Menschen feiern, "die einem ans Herz gewachsen sind".