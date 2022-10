Bekommt die Ehe zwischen Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi, die Anfang 2022 endete, noch eine Chance? Das sagt die Moderatorin.

Gibt es für Moderatorin Michelle Hunziker (45) und Tomaso Trussardi (39) unter Umständen doch noch ein Happy End? Hunziker und der Modeunternehmer hatten im Januar 2022 nach sieben Ehejahren ihre Trennung bekanntgegeben. Doch zuletzt schienen sich die beiden wieder angenähert zu haben: Angesichts der Geburtstagsfeier der gemeinsamen Tochter Sole (9) in Mailand, der das Ex-Paar unlängst zusammen beiwohnte, wurde Hunziker vom Magazin "Bunte" auf ein potenzielles Liebes-Comeback angesprochen. Die überraschende Antwort der 45-Jährigen: "Alles ist möglich! In der Liebe kann sogar das unmögliche passieren."

Weiter führt sie diesen Gedankengang mit den Worten aus: "Ich bin jetzt 45 und weiß, dass es nicht schwarz und weiß gibt. Emotional intelligente Menschen wissen, wie wichtig es ist, in der Liebe aufeinander zuzugehen." Zugleich stellt sie jedoch auch klar, dass sie etwas in ihrer Ehe vermisst habe: "Sonst hätten wir uns nicht getrennt. Eheleben heißt ja nicht, dass die Person, die neben dir ist, dir gehört, und dass es selbstverständlich ist, dass sie da ist. Nein, man muss sich jeden Tag etwas Gutes tun."

Single und glücklich

Kurz zuvor hatte Hunziker im RTL-Interview mit Frauke Ludowig (58) Klartext bezüglich ihres Beziehungsstatus geredet und verraten, dass sie Single ist. Es sei zudem nicht so, als könne sie sich vor Verehrern kaum retten: "Die Leute denken, ich hätte so viele Angebote." Doch das sei gar nicht so. "Wenn man in der Öffentlichkeit steht, haben die Leute auch ein bisschen Angst." Sie würden nicht unsympathisch oder aufdringlich wirken wollen.

Das Leben in einer Patchworkfamilie genieße Hunziker auch als Single sehr: "Das macht so Spaß." Neben Sole hat sie noch die Tochter Celeste (7) mit Trussardi. Aus ihrer ersten Ehe mit Schmusesänger Eros Ramazzotti (58) stammt zudem Tochter Aurora, die selbst bald Nachwuchs erwartet: Im April soll ihr erstes Kind, ein Junge, auf die Welt kommen.

SpotOnNews