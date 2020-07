Michelle Obama: Barack Obama wird erster Gast in ihrem Podcast

Michelle Obama feiert am 29. Juli 2020 mit ihrem eigenen Podcast Premiere. In der ersten Folge wird sie mit Barack Obama zu hören sein.

Michelle Obama (56) wird am 29. Juli 2020 ihren eigenen Podcast auf Spotify an den Start bringen. Der Streamingdienst hat nun unter anderem auf Instagram verraten, wer in der ersten Folge neben der Ex-First-Lady zu hören sein wird: Es ist kein geringerer als Michelle Obamas Ehemann, der ehemalige US-Präsident Barack Obama (58). Damit sollte ein gelungener Einstieg für "The Michelle Obama Podcast" garantiert sein.

Wie das US-Branchenportal "Variety" berichtet, werden die beiden über ihre Herkunft und ihr gemeinsames Leben nach ihrer Zeit im Weißen Haus sprechen, aber auch eine Diskussion über das Verhältnis der Amerikaner zur Gesellschaft in einer Zeit sozialer Turbulenzen führen. In Zeiten der "Black Lives Matter"-Bewegung und der Corona-Pandemie würden sich viele Menschen fragen, wie sie in eine Gesellschaft passen können, sagt Michelle Obama in einem Statement.

Sie erklärt, dass sie ihren Ehemann als ihren ersten Gast eingeladen hat, "weil er diese Fragen im Laufe seines Lebens beantwortet hat. In vielerlei Hinsicht kann man seine gesamte Karriere als ständiges Gespräch und Weiterentwicklung seiner Beziehung zu einer immer größeren Gemeinschaft sehen." Das Ehepaar spricht auch über die gemeinsame Zeit in der Corona-Selbstisolation. Sie hätten sehr viel Zeit zusammen verbracht und es geliebt, erklärt Michelle Obama. "Aber wir hatten auch interessante Gespräche und Diskussionen... Es sind eben verrückte Zeiten."

Das sind weitere Gäste im "Michelle Obama Podcast"

Mittel Juli hatte Michelle Obama angekündigt, dass sie mit dem Podcast den Zuhörern dabei helfen wolle, "neue Gespräche mit den Menschen zu eröffnen, die ihnen am wichtigsten sind." Zu ihren Gästen zählen unter anderem auch ihre Mutter Marian Robinson (82), ihr älterer Bruder Craig (58) sowie hochkarätige TV-Gesichter wie zum Beispiel Moderator Conan O'Brien (57).