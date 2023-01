Michelle Obama hat ihren Geburtstag gefeiert. Ehemann Barack Obama ließ es sich nicht nehmen, via Instagram zu gratulieren.

Michelle Obama hat am 17. Januar ihren 59. Geburtstag gefeiert. Ihr Ehemann, der ehemalige US-Präsident Barack Obama (61), hat es sich nicht nehmen lassen, öffentlich via Instagram zu gratulieren. "Alles Gute zum Geburtstag, Michelle Obama", schrieb der 61-Jährige. "Du machst jeden Tag heller - und siehst irgendwie immer besser aus!" Dazu veröffentlichte der Ex-Präsident ein Foto, auf dem sie eng umschlungen auf einem Balkon den Sonnenuntergang genießen.

"Ich danke euch allen"

Michelle Obama wiederum kommentierte den Beitrag mit einem roten Herz- und einem Kuss-Emoji. Außerdem postete sie das Foto in ihrer Instagram-Story, zusammen mit einem "Ich liebe dich"-Sticker. Die ehemalige First Lady meldete sich zudem in einem Post zu Wort und dankte allen, die an ihren Geburtstag gedacht haben. "Ich danke euch allen für die Geburtstagsliebe", schrieb sie zu einem Foto von sich. "Ich sage das oft, und ich meine es - ich liebe euch zurück, und ich bin so dankbar, dass ihr mich bei jedem Schritt meiner Reise unterstützt."

Michelle und Barack Obama sind seit 1992 verheiratet. Im Oktober 2022 feierten sie ihren 30. Hochzeitstag. Gemeinsam haben sie die Töchter Malia (24) und Sasha (21).