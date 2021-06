Michelle Pfeiffer bei der Premiere von "Ant-Man and the Wasp" (2018).

US-Schauspielerin Michelle Pfeiffer bringt sich für die "Ant-Man"-Fortsetzung in Form. In einem Video zeigt sie, was sie dafür macht.

US-Schauspielerin Michelle Pfeiffer (63, "Maleficent: Mächte der Finsternis") bringt sich für die "Ant-Man"-Fortsetzung "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" in Form. Wie sie das macht, zeigt sie in einem Video auf ihrem Instagram-Account. Zu sehen ist die preisgekrönte Künstlerin beim Training auf einem Laufband. Das Tanktop gibt den Blick auf ihre ebenfalls gut trainierten Arme frei. "Janet van Dyne wird bereit sein", sagt sie in die Kamera und meint damit ihre Rolle Janet van Dyne / Wasp in den Marvel-Streifen.

Michelle Pfeiffer war erstmals in der 2018 erschienenen Fortsetzung des "Ant-Man"-Films (2015) "Ant-Man and the Wasp" zu sehen. Ihre Marvel-Figur hat wie Ant-Man auch die Fähigkeit, ihre Größe zu verändern. Quantumania wird diesen Sommer gedreht und soll am 17. Februar 2023 veröffentlicht werden.