Mick Jagger und Melanie Hamrick feiern den sechsten Geburtstag ihres gemeinsamen Sohns Deveraux - mit besonderen Familien-Schnappschüssen.

Mick Jagger (79) und seine Freundin Melanie Hamrick (35) haben allen Grund zur Freude: Ihr gemeinsamer Sohn Deveraux (6) ist sechs Jahre alt geworden. "Alles Gute zum sechsten Geburtstag für unseren wundervollen Devi. Wir lieben dich so sehr", gratuliert Hamrick auf Instagram und postet dazu vier supersüße Fotos.

Ein Schnappschuss zeigt die Familie engumschlungen mit der Geburtstagstorte. Während Deveraux seine Eltern umarmt, küsst seine Mama ihm auf die Wange, Jagger lächelt glücklich in die Kamera.

Papa als großes Vorbild

Jaggers kleiner Sohn kommt ganz nach seinem Vater, das zeigen die Bilder ganz deutlich. Nicht nur die langen Haare erinnern an den berühmten Papa. Auch im Studio ist der Kleine mit dabei. Papas Tanzstil hat der Sohnemann schon lange drauf, das war bereits auf einem Bild zu seinem fünften Geburtstag zu sehen. Aber auch zu den Konzerten kommt Devi immer wieder mit, im Juni begleitete er seinen Vater etwa an die Anfield Road in Liverpool.

Acht Kinder von fünf Frauen

Mit der ehemaligen Ballerina Melanie Hamrick ist Mick Jagger seit 2014 zusammen. Sohn Deveraux erblickte am 8. Dezember 2016 das Licht der Welt - und erweiterte Jaggers Großfamilie. Er hat noch sieben weitere Kinder: Sohn Lucas (23) mit der brasilianischen Fernsehmoderatorin Luciana Gimenez (53). Gabriel (25), Georgia May (30), James (37) und Elizabeth (38) mit Model Jerry Hall (66) sowie Jade (51) mit Bianca Jagger (77) und Karis (52) mit Schauspielerin Marsha Hunt (76).