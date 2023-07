Mick Jagger feiert am 26. Juli seinen 80. Geburtstag.

Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger feiert am heutigen Mittwoch seinen 80. Geburtstag. Zahlreiche befreundete Rockstars gratulieren ihm.

Sir Mick Jagger wird 80! Der Rolling-Stones-Frontmann feiert am 26. Juli seinen runden Geburtstag. In einem neuen Instagram-Post zeigt sich die Rocklegende besonders jugendlich - im roten Satinanzug, gepunkteten Hemd, mit Sonnenbrille und einem breiten Grinsen im Gesicht - und bedankt sich für die zahlreichen Glückwünsche. "Vielen Dank für alle eure lieben Kommentare und Glückwünsche", schreibt Jagger dazu.

Bandkollegen gratulieren auf Instagram

Öffentliche Glückwünsche kommen unter anderem von seinen Bandkollegen Ronnie Wood (76) und Keith Richards (79), die den runden Geburtstag beide noch vor sich haben. Wood teilt eine Reihe an gemeinsamen Bildern mit Jagger auf seinem Instagram-Account - darunter einige Schnappschüsse aus vergangenen Jahrzehnten. "Alles Gute zum 80. Geburtstag, @mickjagger", schreibt er dazu.

Keith Richards stimmt für seinen langjährigen Bandkollegen und Freund ein kleines Ständchen auf dem Keyboard an. "Mögen wir das noch lange zueinander sagen: Alles Gute zum Geburtstag, Mick! Hab einen weiteren guten Tag. Ruf mich an und gib Bescheid, wie es so ist", scherzt der Rolling-Stones-Gitarrist im Video.

Bob Geldof: Mick Jagger ist "für immer der größte Showman"

US-Musikproduzent Nile Rodgers (70), der seit vielen Jahrzehnten mit Mick Jagger zusammenarbeitet, teilt via Twitter ein altes Foto, das die beiden gemeinsam im Tonstudio zeigt. "Happy Birthday, @mickjagger", kommentiert er den Post.

In einem Artikel der britischen Zeitung "The Telegraph" zollen zudem zahlreiche Rockstars dem Geburtstagskind Tribut. "Niemand wird jemals Mick Jagger schlagen, er ist der beste Frontmann aller Zeiten. Es gibt überhaupt keine Konkurrenz", wird etwa The-Who-Sänger Roger Daltrey (79) zitiert.

Rockmusiker Bob Geldof (71) schwärmt: "Er war, ist und wird, glaube ich, für immer der größte Showman, der größte Frontmann aller Rock'n'Roll-Bands jemals sein." Geldof erinnert sich an das erste Mal, dass er die Rolling Stones live gesehen hat, es war 1964: "Ich war damals und bin jetzt noch vernarrt. Ich verdanke dieser glückseligen, stinkenden Erscheinung mein ganzes Leben, meine Einstellungen, Ambitionen, Geschmäcker und mehr. Und für all das möchte ich diesem 80 Jahre alten Genie danken."

Seinen runden Geburtstag feiert Mick Jagger, der acht Kinder aus verschiedenen Beziehungen hat, laut "MailOnline" mit einem privaten Dinner mit Familie und Freunden. 2016 kam Jaggers bislang jüngster Spross, Sohn Deveraux, zur Welt. Mutter des Kindes ist seine aktuelle Partnerin Melanie Hamrick (36).