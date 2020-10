Mick Schumacher debütiert am kommenden Freitag in der Formel 1. Seine Premiere bei den Großen geht er mit "Vorfreude und Respekt" an.

Am kommenden Freitag (9. Oktober) wird Mick Schumacher (21), Sohn der Rennfahrer-Legende Michael Schumacher, sein Debüt in der Formel 1 geben. Auf das erste und zweite Freie Training (ab 10:55 Uhr, ntv), dass er dann auf dem berühmten Nürburgring bestreiten wird, blickt der 21-Jährige im RTL/ntv-Interview mit dem Sender mit einer Mischung aus "Vorfreude und Respekt". Denn der Sprung von der Formel 2 zur Formel 1 sei in seiner Karriere der "größte Schritt bisher", so Schumacher.

Respekt flöße ihm auch das zu erwartende Publikum ein: "Es ist das erste Mal, dass wir vor den großen Augen fahren: Vor allen Teamchefs, vor allen CEOs, vor allen Teams." Seine Ziele für das Debüt fallen trotz der beachtlichen Kulisse denkbar einfach aus: Er wolle sich zu 100 Prozent auf sich konzentrieren und sein bescheidener Wunsch für das Rennen lautet: "Hoffentlich wird es nicht allzu nass, damit wir ein bisschen rausfahren können."