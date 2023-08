Mick Schumacher hat Gerüchte über eine neue Freundin bestätigt: Er postete jetzt ein Pärchen-Bild, das ihn mit einem dänischen Model zeigt.

Rennfahrer Mick Schumacher (24) hat offensichtlich eine neue Freundin. Am Sonntagabend (13. August) postete er ein Bild, das ihn vertraut mit Laila Hasanovic (22) zeigt. Normalerweise hält der Sohn von Michael Schumacher (54) sein Privatleben unter Verschluss. Doch jetzt dürfen alle sehen, wie glücklich er ist.

Sie kommentierte mit einem verliebten Smiley

An der Seite des dänischen Models Laila Hasanovic strahlt er auf einem Boot in die Kamera. Mick Schumacher trägt auf dem Bild ein offenes weißes Hemd, sie ein gestreiftes Kleid. Er versah den Post nur mit einem weißen Herzen und verlinkte die Dänin nicht - schnell wurde allerdings bekannt, dass es sich um Laila Hasanovic handelt. Sie kommentierte das Bild auch mit einem verliebten Smiley.

Aufgenommen wurde das Pärchen-Bild wohl in Saint-Tropez. Aus dem südfranzösischen Ort posteten beide in den vergangenen Tagen immer mal wieder Fotos. Einen ersten Hinweis auf eine neue Freundin hatte Schumacher bereits am Samstagabend gegeben. In seiner Story mit Urlaubsschnappschüssen tauchte auch ein Bild auf, in dem seine Hand die Hand einer weiblichen Begleitung hält. Auffällig dabei waren die identischen Armkettchen mit einem kleinen, goldenen Herz.

Laila Hasanovic stammt aus Kopenhagen und arbeitet als Model und Influencerin. Sie hat rund 175.000 Instagram-Follower. Schumacher fuhr in den vergangenen beiden Saisons in der Formel 1 für das Haas F1 Team, erhielt jedoch für die laufende Saison keinen festen Platz im Cockpit. Aktuell ist er als Ersatzfahrer bei Mercedes und McLaren angestellt.