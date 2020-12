Mick Schumacher testete schon mal sein neues Arbeitsoutfit und den Sitz im Rennwagen. Im kommenden Jahr wird er in der Formel 1 starten.

Mick Schumacher (21) steht vor seinem Formel-1-Debüt beim Team Haas F1. Das hat der Rennstall am 2. Dezember bekannt gegeben. Der 21-Jährige wird ab 2021 für das Team in der Königsklasse des Motorsports fahren. Beim Sakhir-GP testete er schon mal seinen neuen rot-schwarzen Overall und den Sitz des Rennwagens, wie Bilder aus Bahrain zeigen. Auf Instagram schrieb er dazu: "Es war ein besonderer Tag für mich. Aufregend, arbeitsam und auf jeden Fall unvergesslich. Danke, dass ihr mich heute bei euch hattet! @haasf1team #HaasF1 #F1".

Noch im Dezember soll Mick Schumacher laut Haas bereits zwei Mal zum Einsatz kommen - im Training zum Großen Preis von Abu Dhabi am 11. Dezember und beim Nachwuchsfahrer-Test auf dem Yas Marina Circuit am 15. Dezember. Am 21. März 2021 soll er dann in Australien starten.

Ein Traum wird wahr

"Ich habe stets daran geglaubt, dass dieser Traum wahr werden wird", schreibt Schumacher bei Instagram über seine Verpflichtung. Zudem postete er ein Video, das zuvor vom offiziellen "Formula 1"-Account geteilt wurde. Darin ist Mick im Jahr 2000 als Kleinkind mit seinem Vater Michael Schumacher (51) zu sehen. Er sitzt in einem Kart, sein Vater zeigt ihm das Lenkrad. "War dies der Moment, in dem Baby @mickschumacher wusste, dass er Rennfahrer werden wollte?", lautet der Text dazu bei "F1".

Über den Einstieg von Michael Schumachers Sohn in die Formel 1 freuen sich zudem nicht nur Fans. Das Mercedes-AMG Petronas F1 Team erklärte auf Twitter: "Der Name Schumacher ist zurück in der Formel 1, wo er hingehört." Formel-1-Fahrer Romain Grosjean (34) twitterte: "Willkommen in der F1, Mick. Du wirst in einem Team mit unglaublichen Menschen fahren. Kümmere dich gut um sie, und sie werden Tag und Nacht für dich arbeiten." Und der ehemalige F1-Star Nico Rosberg (35) schrieb in einem Instagram-Kommentar: "Geniale Neuigkeiten! Genieß diesen Moment - wir alle freuen uns auf 2021."