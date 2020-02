Mickey Rourke: Sein neuer Co-Star heißt Lindsay Lohan

Mickey Rourke (67, "The Wrestler") bekommt für seinen neuen Thriller "Cursed" namhafte Unterstützung: Schauspielerin Lindsay Lohan ("Freaky Friday") gilt laut "The Hollywood Reporter" als gesetzt. Die 33-Jährige, die zuletzt als Jurymitglied in der australischen Ausgabe von "The Masked Singer" aktiv war, soll in dem Streifen eine Polizeibeamtin spielen.

"Cursed" wird von Filmregisseur Steven R. Monroe (55, "I Spit on your grave") inszeniert und handelt von dem Psychiater Dr. David Elder (Rourke), der gemeinsam mit Ermittlerin Mary Branigan (Lohan) einem entkommenen Psychiatrie-Patienten auf der Spur ist. Dieser hält fünf Geiseln in einem abgelegenen Haus fest. Die Dreharbeiten zum Thriller sollen diesen Sommer beginnen.