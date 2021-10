In der ersten Folge von "Das Sommerhaus der Stars" hat vor allem Mike Cees-Monballijn für Aufsehen gesorgt. Woher kennt man den Kandidaten?

Der Auftakt der diesjährigen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" am Dienstag (5. Oktober) hatte bereits zahlreiche Dramen zu bieten. Einer, der in der ersten Folge in den Fokus der Zuschauer rückte, war Mike Cees-Monballijn (33). Nachdem herauskam, dass seine Frau, die "Tatort"-Schauspielerin Michelle Monballijn (42), vor 15 Jahren eine Affäre mit Ex-VIVA-Moderator Mola Adebisi (48) hatte, machte Mike mit Eifersuchtsdramen und provokanten Kommentaren von sich reden. Aber woher kennt man den "Sommerhaus"-Kandidaten eigentlich?

Der 1987 in Chiemgau geborene Mike Cees-Monballijn machte sich zunächst als DJ, Eventmanager und Berater verschiedener Unternehmen einen Namen, ehe er ins TV-Geschäft ging. Allen Anfang machte eine Teilnahme am Reality-TV-Format "Temptation Island" im Jahr 2020. Anschließend versuchte er bei der Schweizer Ausgabe der "Bachelorette" das Herz von Chanelle Wyrsch zu erobern.

So lernte er Michelle Monballijn kennen

Noch im gleichen Jahr lernte er seine große Liebe kennen - jedoch abseits der Kameras. Mike Cees und Michelle Monballijn trafen sich im März 2020 auf einer Geburtstagsparty in Berlin. "Eigentlich wollten wir beide - unabhängig voneinander - an diesem Abend gar nicht ausgehen. Mike hatte keine Lust und ich total übermüdet. Heute wissen wir: Es hat sich gelohnt, die Chemie hat sofort gestimmt und wir hatten viel Spaß miteinander", erinnert sich die 42-Jährige in einem Interview mit "Gala".

Schnell wurde aus ihrem zunächst freundschaftlichen Verhältnis eine romantische Beziehung. Nur wenige Monate später folgte der Antrag, Hochzeit wurde im Februar 2021 gefeiert. Mike nahm danach den Nachnamen seiner Ehefrau an. "Innerhalb von zwölf Monaten sind wir zusammengekommen, sind zusammengezogen und haben geheiratet. Wir haben alle Dating-Regeln über Board geworfen", erzählte sie im Gespräch mit "Gala" weiter. Dass Michelle fast zehn Jahre älter ist als er, störe ihn nicht. "Ich konnte nie mit Jüngeren", sagte er im RTL-Interview. Seither lebt das Paar mit zwei Kindern, die Michelle aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe brachte, gemeinsam in Berlin.

Drama im "Sommerhaus"

Ihre Liebe wurde nun mit ihrer Teilnahme bei "Das Sommerhaus der Stars" direkt zum Auftakt auf die Probe gestellt. Die frühere Geschichte zwischen Mola und Michelle schmeckt dem DJ gar nicht. Er will "Abstand nehmen", Mola ist für ihn nun "tabu" - auch für seine Frau, wie er entschied. Wie sich das Eifersuchtsdrama entwickelt, können Zuschauer bereits am heutigen Mittwoch (6. Oktober) weiterverfolgen. Die zweite Folge von "Das Sommerhaus der Stars" läuft ab 20:15 Uhr bei RTL.