Mike Singer und Vanessa Mai veröffentlichen ihren gemeinsamen Song "Als ob du mich liebst". Im Interview schwärmen die beiden voneinander.

Mike Singer (21) und Vanessa Mai (29) sind zwei junge Künstler, die in Deutschland in den letzten Jahren durch die Decke gegangen sind. Nun haben sich die beiden zusammengetan, um einen gemeinsamen Song zu veröffentlichen. Am Freitag (26. November) erscheint "Als ob du mich liebst" inklusive Musikvideo. Die Single handelt von einer toxischen Liebesbeziehung und hat eine eindringliche Botschaft: "Dass jeder, der in so einer Situation ist, nicht alleine ist. Es gibt Wege und es gibt Lösungen, auch wenn es bedeutet, mit diesem Thema abzuschließen", erklärt Mike Singer im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Selbst habe er eine toxische Beziehung zwar noch nicht erlebt, "aber ich war schon in einer Beziehung, die sich für mich sehr einseitig angefühlt hat", erzählt der 21-Jährige. Wie es zur Zusammenarbeit mit Vanessa Mai kam? Die beiden lernten sich laut Singer bei einem gemeinsamen Werbedeal kennen. "Zusätzlich arbeiten wir noch mit denselben Produzenten zusammen, so kam eins zum anderen."

Mike Singer verspricht "weitere große Dinge" mit Vanessa Mai

Die beiden Musiker sind offenbar auf einer Wellenlänge: "Wir verstehen uns auf jeden Fall sehr gut und ich würde mal sagen, dass sich schon eine kleine Freundschaft entwickelt hat", so Mike Singer. Mai sei "eine tolle Frau und eine tolle Künstlerin". Für seine Kollegin hat er viel Lob übrig: "Sie ist sehr professionell und fleißig. Sie hat einen großen Output und ist auch in unserer Zusammenarbeit sehr engagiert, eben so, als ob es um ihren eigenen Song geht. Das macht nicht jeder und das schätze ich."

Auch Vanessa Mai kommt ins Schwärmen: "Ich liebe Künstler, die für ihre Leidenschaft brennen und fokussiert und mit Herz an ihrer Musik arbeiten", erklärt sie. "So ein Künstler ist Mike. Zudem schätze ich immer, wenn Künstler grenzenlos denken und machen, was sich richtig und gut anfühlt. So ist auch unsere Zusammenarbeit entstanden."

Dürfen sich die Fans auf noch weitere Kooperationen zwischen den beiden Musikern freuen? "Ich bin mir sicher, dass noch weitere große Dinge gemeinsam mit Vanessa und mir passieren werden", verspricht Mike Singer.