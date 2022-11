Nach seinem überraschenden Aus im britischen "Dschungelcamp" ist Mike Tindall wieder mit seiner Zara vereint, wie ein süßes Bild beweist.

Mike Tindall (44) ist nach seinem Aus im britischen "Dschungelcamp" mit Gattin Zara Tindall (41) wieder glücklich vereint. Auf Instagram teilte der ehemalige Ruby-Profi ein verliebtes Reunionfoto mit der Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022). Die Aufnahme, auf der sie ihn anschmachtet entstand offenbar in einem australischen Restaurant.

Mike Tindall genießt Wiedervereinigung mit Zara - und das Essen

"Wiedervereint!!!" und "Danke für all die netten Nachrichten! Es war ein Riesenspaß!", schrieb der Schweigersohn von Prinzessin Anne (72) zu dem Bild. Weiter heißt es im Post des sichtlich abgemagerten Familienvaters: "Zurück zur Normalität und Zeit zum Essen!!!" Dazu zeigte er Bilder von im "Dschungelcamp" entbehrten Köstlichkeiten wie einem Burger und einer Tasse Kaffee.

Tindall war am Samstagabend bei "I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!" kurz vor dem Finale ausgeschieden, wurde somit Vierter der Staffel. Sein Aus kam für viele Beobachter überraschend, schließlich galt der ehemalige Rugby-Nationalspieler als Liebling bei den Fans und Mitkandidaten. Die britische Dschungelkrone holte schließlich Ex-Fußballerin Jill Scott (35).

Als Mike Tindall das Camp verlassen musste, umarmte er beim Wiedersehen vor den TV-Kameras seine Zara, die auf der Hängebrücke auf ihn zugestürmt kam. Ein Foto davon postete er ebenfalls auf Instagram, auch mit der Unterschrift "Wiedervereint!"

Zara und Mike Tindall haben sich 2003 kennengelernt. Wie er im Dschungelcamp verriet, wusste er schon beim ersten Date, dass er sich mit dem Königshaus einließ. Das Paar heiratete 2011 und hat die drei Kinder Mia Grace (8), Lena Elizabeth (4) und Lucas Philip (1).

SpotOnNews