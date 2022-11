Zara und Mike Tindall beim berühmten Pferderennen in Ascot.

Mike Tindall So fühlt es sich an, im Buckingham Palast aufzuwachen

Der Mann der Queen-Enkelin Zara Tindall spricht im Dschungelcamp über den Alltag mit den Royals und die Kleiderordnung beim Frühstück.

In der britischen Version von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erzählt Rugby-Spieler Mike Tindall (44), wie es war, die Tochter einer Prinzessin zu daten. Tindall ist der Ehemann der Queen-Enkelin Zara Tindall (41).

Im britischen Dschungelcamp plauderte Tindall schon einige Erlebnisse mit der königlichen Familie aus. In der neuesten Episode lässt er sich darüber ausfragen, wie es war, im Buckingham Palast zu übernachten. Auf die Frage, ob er dagewesen wäre, antwortet Tindall: "Öfter als die meisten." Sein Mitspieler Owen Warner (23) will noch mehr wissen: "Wie ist es da?" Tindall, laut "Express": "Viele sind nur Paraderäume, es gibt nur wenige, in denen gelebt wird."

In Jeans und T-Shirt zum Frühstück

Auch die Frage, ob er dort schon übernachtet habe, beantwortet Tindall mit Ja. Als Nächstes wundert sich der Schauspieler: "Am Morgen, konntest du da einfach in Schlabberhosen und T-Shirt runtergehen oder musstest du dich komplett anziehen?" Tindall: "Jeans und ein Shirt."

Auch die Datinghistorie mit Zara Tindall interessiert Warner, der auch wissen will, ob Tindall von Anfang an klar war, dass er ein Mitglied der königlichen Familie date. "Ja, weil ich weiß, dass sie die Tochter von Prinzessin Anne (72) ist und Prinzessin Anne eine Schirmherrin des schottischen Rugby ist." Ob er deshalb Druck gespürt habe, fragt Owen weiter. "Wenn ich mich mit einem Mädchen unterhalten würde und dann herausfinde, dass sie ein Royal ist, wäre ich nervös."

Doch ganz so ungewohnt war das für den ehemaligen Nationalspieler wohl nicht: "Nein, weil wir zuerst Freunde waren und William und Harry damals große England-Fans waren, also hatten wir sie viele Male getroffen." Er habe vermutlich mehr Mitglieder der Familie kennengelernt, als man "normalerweise von der Frau kennt, die man datet."

Mike und Zara Tindall lernten sich 2003 kennen und heirateten 2011. Sie haben drei Kinder: Mia Grace (8), Lena Elizabeth (4) und Lucas Philip (1).