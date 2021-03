Miley Cyrus veröffentlichte gerade das Video zu ihrem Song "Angels Like You". Darin ruft sie ihre Fans dazu auf, sich impfen zu lassen.

"Jeder von uns kann dabei helfen, die Pandemie zu stoppen." Mit diesen Worten ruft Miley Cyrus (28, "Mit Dir an meiner Seite") ihre Fans dazu auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Zu lesen sind sie in ihrem neuen Musikvideo zum Song "Angels Like You", das sie am Montag (8. März) veröffentlichte.

Wie der Zuschauer am Ende des Clips erfährt, wurde er "fast ein Jahr, nachdem die Welt wegen Covid-19 herunterfuhr" bei dem "ersten Konzert seiner Größe" seit Beginn der Pandemie aufgenommen. Gemeint ist der Auftritt der Musikerin im Rahmen des diesjährigen Super Bowls in Tampa, Florida im Februar. Bei dem Mega-Event stand sie vor knapp 7.500 geimpften Mitarbeitern des US-Gesundheitssystems auf der Bühne.

Miley Cyrus will "Live-Musik wieder Realität werden lassen"

"Wir freuen uns alle darauf, wieder beisammen zu sein", ist in Cyrus' handschriftlichen Zeilen weiter zu lesen. Dies könne dank der Verfügbarkeit von Impfstoffen schon sehr viel schneller möglich sein, als gedacht, weshalb "jeder von uns" dabei helfen könne, "die Pandemie zu stoppen, indem er sich impfen lässt". "Zusammen können wir das Erlebnis der Live-Musik wieder Realität werden lassen", so die Hoffnung der 28-Jährigen.

"Angels Like You" ist die dritte Single-Auskopplung aus Miley Cyrus' siebten Studioalbum "Plastic Hearts", das sie im November 2020 herausbrachte. Zuvor veröffentlichte sie bereits den Song "Prisoners", eine Zusammenarbeit mit ihrer britischen Kollegin Dua Lipa (25, "Don't Start Now"), und den Titel "Midnight Sky".