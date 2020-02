Milla Jovovich: Sie postet Still-Foto aus dem Krankenhaus

Milla Jovovich (44, "Resident Evil") hat sich nach der Geburt ihrer Tochter am vergangenen Sonntag nun auf Instagram zu Wort gemeldet. Die dreifache Mutter gewährte einen privaten Einblick in die ersten Stunden mit ihrem frisch geborenen Nachwuchs und veröffentlichte eine Reihe von Bildern aus dem Krankenhaus. Die Fotos zeigen ihre beiden Töchter Ever (12) und Dashiel (4) mit ihrem Geschwisterchen und den stolzen Vater, Regisseur Paul W. S. Anderson (54). Ein Bild zeigt Milla Jovovich beim Stillen ihrer Tochter Osian. Im Post erklärt die Schauspielerin zudem, was es mit dem ungewöhnlichen Namen auf sich hat.

Ihre Tochter Osian Lark Elliot Jovovich-Anderson sei am 2. Februar um 8:56 Uhr zur Welt gekommen, berichtet Jovovich. "Osian ist ein walisischer Jungenname und wird O-shin (Zu Deutsch: O-schin) ausgesprochen." Ihre Tochter habe zwei weitere Namen, da sich die Familie nicht entscheiden konnte, so die frischgebackene Dreifach-Mutter. Am Ende gerät Jovovich ins Schwärmen: "Sie ist so wundervoll. Ihr Haar ist heller als das unserer ersten beiden Mädchen. Und sie ist bereits sehr stark. Wir sind so dankbar und ganz vernarrt in sie." Jovovich verspricht ihren Followern, dass sie bald noch mehr Bilder posten werde. "Aber wir sind alle erschöpft, weil die letzten Nächte verrückt waren!"

Jovovich war nicht die Erste, die die Baby-News der Instagram-Gemeinde verkündete: Tochter Ever kam ihr mit einem Post zuvor. "Willkommen in unserer Welt, neue Schwester", schrieb die 12-Jährige zu einem süßen Familien-Bild.