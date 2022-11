Millie Bobby Brown besitzt ein besonderes Wunschprojekt. Die junge Schauspielerin möchte unbedingt Britney Spears verkörpern.

Mit "Stranger Things" und den "Enola Holmes"-Filmen verbucht Millie Bobby Brown (18) große Erfolge. Doch die Jungschauspielerin hat einen besonderen Wunsch: Brown möchte Britney Spears (40) verkörpern, wie sie im Gespräch mit Drew Barrymore (47) verrät.

"Ich möchte eine reale Person spielen"

Die Schauspielerin und Moderatorin fragt die 18-Jährige in ihrer "The Drew Barrymore Show", was ein Projekt sei, das sie besonders gerne umsetzen würde. "Ich möchte eine reale Person spielen", antwortet Brown. Insbesondere würde sie gerne in die Rolle von Spears schlüpfen, wie sie weiter erzählt.

Die Vergangenheit der Sängerin bewege Brown, wenn sie sich beispielsweise alte Interviews von Spears anschaue. Die 18-Jährige sei selbst in der Öffentlichkeit aufgewachsen. Sie kenne den Popstar zwar nicht persönlich, "aber wenn ich mir Bilder von ihr ansehe, dann fühle ich mich, als ob ich ihre Geschichte auf die richtige Weise erzählen könnte - und nur ihre". Spears unterstand mehr als 13 Jahre der Vormundschaft ihre Vaters, nachdem sie 2008 entmündigt worden war. Im November 2021 hatte ein US-Gericht die Vormundschaft dann aufgehoben.

Millie Bobby Brown ist vor allem bekannt für ihre Rolle der Eleven in der Netflix-Erfolgsserie "Stranger Things". Kürzlich ist zudem "Enola Holmes 2" erschienen. In dem Spielfilm und dessen Vorgänger, ebenfalls bei Netflix, spielt Brown die jüngere Schwester des Kult-Detektivs Sherlock Holmes (Henry Cavill, 39).