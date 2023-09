Millie Bobby Brown wird bald seinen Sohn Jake heiraten. Ein Auftritt von Jon Bon Jovi ist bei ihrer Hochzeit aber dennoch nicht geplant.

Millie Bobby Brown (19) hat aus dem Nähkästchen geplaudert und Details über ihre bevorstehende Hochzeit mit Jake Bongiovi (21) verraten. Die beiden haben sich im April 2023 verlobt, im Juni gab es bereits eine romantische Verlobungsfeier. Was die Hochzeitsplanung anbelangt, so zeige sich der 21-Jährige stets "engagiert", schwärmt Brown bei ihrem Auftritt in der Show "Today with Hoda & Jenna".

"Er ist während des gesamten Prozesses sehr hilfsbereit. Ich habe mich nie allein gefühlt, was sehr schön ist", schwärmt die aus "Stranger Things" bekannte Darstellerin. Für sie beide sei es ein "sehr intimer Tag" und sie seien "sehr aufgeregt".

Jon Bon Jovi "braucht eine Pause"

Mit einem Auftritt von ihrem künftigen Schwiegervater Jon Bon Jovi (61) sei jedoch nicht zu rechnen, erklärt Brown. "Ich glaube, der Mann braucht eine Pause. Er hört nicht auf, spielt immer Tennis und nimmt Gesangsstunden. Ich denke er braucht eine Pause, auch wenn es vielleicht nur eine dreistündige Pause ist", witzelt die Britin.

Bon Jovi selbst verriet im Mai in der Radiosendung "Radio Andy", was er von der Verlobung seines 21-jährigen Sohnes hält: "Ich weiß nicht, ob das Alter eine Rolle spielt, wenn man den richtigen Partner findet und zusammen wächst." Millie Bobby Brown sei "wundervoll": "Ihre gesamte Familie ist toll. Jake ist sehr, sehr glücklich."

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi machten ihre Beziehung im November 2021 auf Instagram öffentlich, als sie ein Kussfoto teilten. Wann genau die beiden sich das Jawort geben wollen, ist nicht bekannt.

Jon Bon Jovi ist Vater von vier Kindern

Jon Bon Jovi fand selbst bereits in jungen Jahren die Frau fürs Leben: Der 61-Jährige ist seit Highschool-Tagen mit seiner Ehefrau Dorothea Hurley (60) zusammen, 1989 heiratete das Paar in Las Vegas. Ihre Tochter Stephanie kam 1993 zur Welt, 1995 folgte Sohn Jesse, 2002 Jake und 2004 Romeo.