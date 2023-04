"Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown ist verlobt. Das hat sie in einem Instagram-Post bekannt gegeben. Jake Bongiovi wird ihr Ehemann.

Bei "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (19) werden bald die Hochzeitsglocken läuten. Auf Instagram hat die erst 19-jährige Schauspielerin ein Bild geteilt, dass sie an einem Strand in den Armen ihres Partners Jake Bongiovi (20) zeigt. Erkennbar trägt Brown am Ringfinger ihrer linken Hand einen prominent im Bild platzierten Ring.

Dazu schreibt der Star aus Filmen wie "Godzilla vs. Kong" (2021) oder "Enola Holmes" (2020): "Ich habe dich drei Sommer lang geliebt, jetzt, mein Schatz, will ich sie alle", gefolgt von einem Herz-Emoji - ein Zitat aus dem Song "Lover" von Superstar Taylor Swift (33). Unter dem Post, den Brown mit ihren knapp 63 Millionen Instagram-Followern geteilt hat, häufen sich Glückwünsche von prominenter Seite.

Seit November 2021 offiziell ein Paar

Brown und Bongiovi, ein Sohn von Pop-Rocksänger Jon Bon Jovi (61), machten ihre Beziehung im November 2021 auf Instagram offiziell, als sie ein Foto eines Kusses teilten. Auch Bongiovi postete auf seiner Instagram-Seite ein Bild des Fotoshootings am Strand, und schreibt dazu schlicht: "Für immer", ebenfalls gefolgt von einem Herz-Emoji.