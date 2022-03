"This Is US"-Star bald in neuer Serie zu sehen?

Milo Ventimiglia "This Is US"-Star bald in neuer Serie zu sehen?

Milo Ventimiglia hat mit "This Is Us" große Erfolge gefeiert. Nun soll der Schauspieler eine neue Hauptrolle an Land gezogen haben.

US-Schauspieler Milo Ventimiglia (44) hat eine neue Rolle an der Angel. Der amerikanische Fernsehsender ABC hat laut "Variety" eine Pilotfolge von "The Company You Keep" bestellt. Ventimiglia soll in der Serie die Hauptrolle übernehmen und das Drama gleichzeitig produzieren.

Das Projekt basiert auf dem 2019 veröffentlichten koreanischen Format "My Fellow Citizens". In der Serie soll der Hollywood-Star den Betrüger Charlie spielen. Eine leidenschaftliche Nacht führt zur Liebe zwischen ihm und der verdeckten CIA-Beamtin Emma, die beruflich unwissentlich auf Kollisionskurs sind. Während er das "Familienunternehmen" hochfährt, kommt sie dem rachsüchtigen Kriminellen auf die Schliche, der Charlies Familienschulden in der Hand hält.

"Gilmore Girls"-Star feiert einen Erfolg nach dem anderen

Ventimiglias letztes TV-Projekt war die NBC-Serie "This Is Us". Mit dem Ende der Show nach der sechsten Staffel endet auch seine Rolle als Jack Pearson. Für seine Arbeit an der Show erhielt er drei aufeinanderfolgende Emmy-Nominierungen als bester Schauspieler in einer Dramaserie. Seinen Durchbruch feierte der Star 2001 als Badboy Jess Mariano in der Serie "Gilmore Girls".

Julia Cohen schreibt und produziert "The Company You Keep". Sie hat an Serien wie "Dallas", "The Royals" und "Riverdale" mitgearbeitet. Außerdem war sie als stellvertretende Produzentin an "Quantico" und "A Million Little Things" beteiligt. Neben seiner Hauptrolle wird Ventimiglia auch als Produzent fungieren.