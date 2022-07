Miriam Margolyes ist nicht gut auf Arnold Schwarzenegger zu sprechen - er soll ihr einmal mit Absicht ins Gesicht gefurzt haben.

Die Arbeit mit Arnold Schwarzenegger (74) ist Miriam Margolyes (81) nicht gerade in guter Erinnerung geblieben. Die Schauspielerin offenbarte im Podcast "I've Got News For You", dass es während der Zusammenarbeit mit Schwarzenegger 1999 beim Film "End of Days" zu einer sehr unangenehmen Situation gekommen ist.

Angeblich soll Schwarzenegger der "Harry Potter"-Schauspielerin mitten ins Gesicht gepupst haben. "Ich habe Satans Schwester gespielt und er tötete mich, also war ich in einer Position, in der ich nicht fliehen konnte und auf dem Boden lag. Und er furzte einfach", erzählt Margolyes in dem Podcast. "Es ist nicht im Film, es war in einer der Pausen, aber ich habe ihm das nicht vergeben."

"Er hat es absichtlich getan"

Ihrer Meinung nach war das Malheur auch kein Versehen. "Ich furze natürlich auch, das tue ich - aber ich furze den Leuten nicht ins Gesicht. Er hat es absichtlich getan, direkt in mein Gesicht", ist sie sich sicher. Und tatsächlich ist die Schauspielerin auch heute noch nicht gut auf Schwarzenegger zu sprechen. "Er ist ein bisschen zu eingebildet und ich mag ihn überhaupt nicht."