Mirja du Mont hat auf Instagram verraten, dass sie an Hautkrebs erkrankt ist. Das Basaliom wurde bereits in einer Operation entfernt.

Bei Mirja du Mont (45) wurde Hautkrebs diagnostiziert, wie die 45-Jährige in einer Instagram-Story schrieb. In der vergangenen Woche sei sie bei der Vorsorge gewesen, "da ich am Bauch eine veränderte Hautstelle entdeckt habe". Nach einer Probeentnahme wurde bei du Mont weißer Hautkrebs festgestellt. "Es war ein lokales Basaliom, welches sich nach der Entfernung nicht weiter im Körper ausbreitet", erklärte sie weiter.

Auf Bildern sieht man Mirja du Mont bei der Vorsorge. Auch die unauffällige leicht rot verfärbte Hautpartie an ihrem Bauch zeigt sie: "So harmlos sah die Stelle aus", fügte sie hinzu. Auf einem weiteren Foto liegt du Mont auf einer Liege in der Arztpraxis. "Nach einer kleinen OP wurde das Basaliom entfernt", gab sie damit Entwarnung. An ihre Follower gerichtet schrieb sie zudem: "Bitte geht regelmäßig zur Hautkrebsvorsorge."