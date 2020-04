Mirja du Mont: Sie hat ihren Kosmetik-Abschluss in der Tasche

Mirja du Mont (44) hat bestanden! Die Moderatorin und Autorin hat in letzter Zeit fleißig die Schulbank gedrückt und sich in der Akademie für Kosmetik und Make-up in Hamburg ausbilden lassen. Nun hat sie ihr Diplom in Fachkosmetik und Visagistik mit Bestnoten abgeschlossen, wie sie der Nachrichtenagentur spot on news verraten hat.

Darauf ist nicht nur du Mont mächtig stolz. Das Diplom versüßte auch ihrer Mutter Heidi Becker ihren gestrigen Ehrentag. "Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich je bekommen habe. Ich bin unendlich stolz auf dich!", schwärmte Becker über ihre Tochter. Es ist bei Weitem nicht der erste Karriereweg, den du Mont eingeschlagen hat. Nach einer Ausbildung als veterinärmedizinisch-technische Assistenz studierte sie sowohl Psychologie als auch Sozialwesen. Es folgte eine Karriere als Schauspielerin, Moderatorin, TV-Persönlichkeit und Autorin.

Und wie kam es jetzt zu dieser Neuorientierung? "Meine Tante ist Kosmetikerin. Schon als Teenager habe ich mich von ihr verwöhnen lassen. Ich finde es so spannend, was man alles bewirken kann", erklärte du Mont bereits Anfang des Jahres spot on news im Interview. Während der Corona-Krise lief ihre Ausbildung online weiter. Beim praktischen Teil mussten dann ihre beiden Kinder "als Modelle herhalten." Mit der Ausbildung würde sie nun gerne etwas Eigenes auf die Beine stellen. "Es ist aber noch nicht Genaues geplant."