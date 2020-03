Mission Impossible 7: Rom soll in England nachgebaut werden

Bereits Ende Februar brachen die Macher von "Mission Impossible 7" die Dreharbeiten in Venedig ab. Jetzt berichtet die Zeitung "The Sun", dass das Team rund um Hauptdarsteller Tom Cruise (57) gar nicht mehr nach Italien zurückkehren wird. Derzeit plane man ein riesiges Set in Großbritannien aufzubauen und dort die Szenen nachzustellen. Unter anderem wolle man dort die berühmte Spanische Treppe mit 136 Stufen nachbilden.

Die Aufnahmen in Venedig waren ursprünglich für die Anfangssequenz gedacht, nach den dortigen Dreharbeiten hätten weitere Arbeiten in der Hauptstadt Rom folgen sollen. Das gesamte Team, einschließlich Cruise, stünden derzeit auf Standby und würden weitere Anweisungen abwarten. Auch deswegen könne man die Entwicklung in Italien nicht einfach abwarten und müsse Entscheidungen treffen.