Quiet Luxury ist im Herbst 2023 ein großes Thema: Kuschelige, elegante Strickjacken fügen sich in diesen Trend ein.

Im Herbst sind Strickjacken ein absolutes Must-have in der Garderobe. Ein Modell hat es den Mode-Fans in dieser Saison besonders angetan.

Diese Art von Cardigan wollen im Herbst alle tragen: eine kurz geschnittene Strickweste aus Bouclé mit Knöpfen. Vorreiter für diesen Trend ist die Marke Massimo Dutti. Deren Strickcardigan in diesem Stil erfreute sich bereits im letzten Jahr großer Beliebtheit unter den Mode-Fans und steht jetzt ebenfalls wieder hoch im Kurs.

Die Jacke aus dem Hause Massimo Dutti ist aus einem Wollgemisch aus reiner Schafswolle mit Alpakawolle. Diese Materialien sind nicht nur angenehm zu tragen und halten kuschelig warm, sondern sind gleichzeitig ein Merkmal von hoher Qualität und Anspruch an die Materialien, die auf der Haut getragen werden. Somit fügt sich der Cardigan-Trend perfekt in den großen übergreifenden Mode-Trend Quiet Luxury ein.

Dieser Fashion-Trend ist wie gemacht für alle modebegeisterten Menschen, die gerne bei ihrer Kleidung auf subtile Eleganz setzen. Wer sich dem stillen Luxus verschrieben hat, setzt auf hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung und zeitlose Ästhetik. Luxus wird durch Zurückhaltung gezeigt, statt durch auffällige Logos und Statement-Klamotten oder -Accessoires.

Darauf sollte man beim Kauf eines Cardigans achten

Wer in einen kuscheligen Cardigan für den Herbst investieren möchte und sich dabei an der angesagten Bouclé-Jacke orientieren will, sollte beim Shoppen folgende Impulse miteinbeziehen.

Ein Cardigan in einer neutralen Farbe wie Weiß, Grau, Beige oder Creme strahlt zeitlose Eleganz aus. Hochwertige Materialien wie Kaschmir, Alpaka- oder Merinowolle heben die Qualität der Jacke auf eine neue Stufe. Schlichte klassische Schnitte wie ein V-Ausschnitt oder ein Rundhalsausschnitt unterstreichen den eleganten Look.

Beim Styling sollte darauf geachtet werden, den Cardigan zu schlichten und gut sitzenden Basics wie einer weißen Hemdbluse oder einem schlichten weißen T-Shirt zu kombinieren. Hochwertige Accessoires wie eine Uhr, eine Designer-Handtasche oder elegante Loafer machen den Quiet-Luxury-Look perfekt.