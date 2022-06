Von Royals über Stars bis zu Influencern sind sich alle einig: "Kelly Green" ist die Farbe des Sommers 2022. So kombiniert man es.

"Kelly Green" - so nennt sich der Grünton, auf den Stars wie Kendall Jenner (26), Herzogin Kate (40) oder Rebel Wilson (42) derzeit stehen. Die Beliebtheit ist vor allem auf das Modehaus Bottega Veneta zurückzuführen, das in den vergangenen Monaten immer mehr knallgrüne Teile auf den Laufstegen präsentiert hat. Auch in den sozialen Medien ist knalliges Grün gerade die Trendfarbe schlechthin, die Rede ist auch von "Gen Z Green". Wie kombiniert man den saftigen, intensiven Grünton?

Von Kopf bis Fuß in Grün

Die Kombination mit einem weiteren Trend - monochromen Outfits - lässt "Kelly Green" besonders gut wirken. Mode-Influencerin Marta Sierra (28) macht es vor: Sie kombiniert ein knallgrünes Top mit Cut-outs mit grüner Strumpfhose, Bucket-Hat, Mantel und Stiefeln mit grünem Absatz. YouTube-Star Emma Chamberlain (21) kombiniert eine grüne Lederhose mit einem langen grünen Ledermantel.

Einen etwas sommerlichen Look zeigt "Bridgerton"-Star Nicola Coughlan (35), die zu einer Premiere in Los Angeles im knallgrünen Sommerkleid erschien. Modebloggerin Lisa Masé präsentiert den perfekten glamourösen Look für Hochzeitsgäste im Sommer: Zum knallgrünen Satinkleid in Bodenlänge kombiniert sie eine schlichte beige Tasche.

Basics mit "Kelly Green" kombinieren

Wer sich an den Kopf-bis-Fuß-Look in Grün noch nicht ganz herantraut, kann auf die Kombination mit Basics setzen, wie es etwa Kendall Jenner auf Instagram vormacht: Ein grünes Oversize-Hemd kombiniert das Model mit legerer schwarzer Jeans und einem weißen Tanktop.

Besonders gut klappt die Kombination mit zurückhaltendem Beige, Grau, Weiß oder Schwarz, wie auch Influencerin Chiara Ferragni (35) zeigt. Die Italienerin komplettiert ihr schwarzes Lederoutfit mit einem knallgrünen Mantel. Influencerin Pernille Teisbaek (37) sorgt mit ihren knallgrünen Pumps und einem farblich abgestimmten Mantel ebenfalls für einen "Pop of Colour".

Colourblocking mit Orange, Gelb, Pink und Co.

Sängerin Dua Lipa (26) macht vor, wie Colourblocking mit "Kelly Green" funktioniert: Zur grünen Hose trägt sie ein schwarzes Top und eine knallorangene Tasche über der Schulter. Marta Sierra kombiniert zu ihrem grünen Minikleid mit Cut-outs einen gelben Mantel sowie strahlend weiße Boots. Grün findet sich dafür in ihrer Tasche wieder.

Schuhe, Tasche, Brille: Pop of Green mit Accessoires

Besonders beliebt ist "Kelly Green" auch, wenn es um Accessoires geht. Eines der bekanntesten Teile ist die kleine grüne Bottega-Veneta-Pouch, ohne die Stars wie Hailey Bieber (25) ungern das Haus verlassen. Influencerin Caro Daur (27) verleiht mit einer kleinen grünen Clutch ihrem schlichten weißen Anzug einen Farbklecks. Und auch Xenia Adonts (31) weiß, wie sie ihr schwarz-weißes Outfit vor den Kameras zum Hingucker macht: Die Hamburgerin hat sich für eine grüne Schultertasche entschieden.

SpotOnNews