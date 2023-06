Monica Lierhaus moderiert den Sport bei "RTL Aktuell" und nun ist das Datum fix. Für einen Studiobesuch wird sie im Netz bereits gefeiert.

Monica Lierhaus (53) moderiert am 19. Juni den Sport bei "RTL Aktuell" (18:45 Uhr). Das gab der Sender am Sonntagabend bekannt. Weiter heißt es: "Und die 53-Jährige kommt vermutlich in Begleitung." Mehr wurde allerdings nicht verraten.

Studiobesuch freut Followerinnen und Follower

Ungefähr zeitglich teilte "RTL Aktuell"-Moderator Maik Meuser (47) ein Foto von sich und Monica Lierhaus in der Kölner Studiokulisse bei Instagram. "Schöner Besuch heute bei uns im Studio: Monica Lierhaus wird ja am 19. Juni bei uns bei 'RTL Aktuell' den Sport moderieren, im Rahmen der 'Woche der Vielfalt' bei RTL", schrieb er zu dem Bild, auf dem beide in die Kamera strahlen. "Als ehemalige Moderatorin der 'Sportschau' fand ich Monica beeindruckend - authentisch, witzig, kritisch, frech", erklärte er weiter und fügte hinzu: "Heute find ich sie noch beeindruckender - so zurück zu kommen nach ihrem Schicksalsschlag! Ich freu mich sehr, dass Sie bei uns im Studio stehen wird."

Das gefiel auch seinen Followerinnen und Follower, wie sich in den Kommentaren zu seinem Post zeigte: "Mega. So gehört es. Nicht nur zur Ausnahme, sondern generell ist Inklusion wichtig und richtig", freute sich ein User. Ein weiterer schrieb einfach: "Wow freut mich". Und noch eine Followerin: "Mega tolle Persönlichkeit, wunderbare authentische Frau und eine Wahnsinns Kämpferin. Das, was sie durchgestanden hat, wünscht man sich nicht mal darüber nachzudenken". Direkt an Lierhaus gerichtet ist dieser Post: "Das ist toll und freut mich sehr für sie. Viel Erfolg Frau Lierhaus".

Comeback im April bekannt gegeben

Dass Monica Lierhaus bei RTL zu sehen sein wird, war seit März bekannt. Im April meldete der Sender, dass sie im Juni von den Special Olympics (17.-25.6.) in Berlin und gemeinsam mit ihrem Kollegen Florian König (55) als Reporterin von einem DFB-Länderspiel (20. Juni) berichten würde. Weitere Einsätze bei Live-Sportereignissen seien geplant, hieß es damals in der Mitteilung.

Die Moderatorin damals dazu: "Ich freue mich wirklich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL- wir realisieren spannende Projekte mit außergewöhnlichen Menschen. Die Verbindung von Sport und Inklusion ist dabei besonders wichtig. Die Special Olympics in Berlin sind ein großartiges Event und es ist eine schöne Aufgabe, die Athleten den Menschen näher zu bringen und über ihre Leistungen zu berichten. Und natürlich freue ich mich auch besonders wieder auf Ausflüge zum Thema Fußball und die Nationalmannschaft."

Monica Lierhaus kämpfte sich zurück

2009 wurde bei der Moderatorin während der Vorbereitung auf eine Augenoperation ein Aneurysma festgestellt. Bei der Entfernung gab es Komplikationen, Lierhaus musste für vier Monate ins künstliche Koma versetzt werden. In der Reha musste sie wieder lernen, zu schlucken, zu essen und sich zu bewegen. 2019 hatte sie ihr TV-Aus angekündigt, im März kündigte RTL das Comeback von Lierhaus an.