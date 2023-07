36 Jahre waren Morgan Fairchild und Mark Seiler ein Paar. Jetzt gab die Schauspielerin bekannt, dass ihr Verlobter verstorben sei.

Die US-amerikanische Schauspielerin Morgan Fairchild (73) trauert um ihren Verlobten Mark Seiler. Das gab der "General Hospital"-Star in mehreren Twitter-Posts bekannt. Ihr Lebensgefährte sei bereits Ende vergangener Woche gestorben. "Es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass mein Partner (36 Jahre zusammen) und Verlobter Mark Seiler letzten Freitagabend verstorben ist." Dazu postete sie ein gemeinsames Foto.

Seiler habe bereits seit mehreren Jahren an Parkinson gelitten, aber am Ende sei er nach drei Corona-Infektionen an Long Covid gestorben. Sie beschreibt ihre Liebe als "warmen, brillanten und sehr lustigen Mann". Sie sei am Boden zerstört und könne nur jedem empfehlen: "Haltet eure Liebsten fest und bitte denkt daran, eine Maske zu tragen!"

Kollege Mark Hamill meldet sich zu Wort

Neben zahlreichen Beileidsbekundungen meldete sich auch ihr Kollege Mark Hamill (71) unter dem Tweet zu Wort: "Es tut mir so leid wegen deines Verlusts, Morgan. Ich sende dir meine Liebe und mein tiefstes Beileid."

Fairchild und Seiler lernten sich 1980 kennen und lieben. Im Jahr 2016 bekam er die niederschmetternde Diagnose Parkinson. Bereits im April dieses Jahres sprach Fairchild in einem Tweet über die schwere Erkrankung und verriet, dass das Paar "schon eine Weile damit lebt". Während der Corona-Pandemie sagte Fairchild in einem "Closer"-Interview, dass Seiler in einem Pflegeheim untergebracht sei, in dem sich "sehr gut" um ihn gekümmert werde.