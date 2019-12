Moritz A. Sachs: Die "Lindenstraße" ist für ihn wie eine zweite Familie

"Ich fürchte, es wird eine ganze Weile dauern, bis ich das verinnerlicht habe. An ein Leben ohne 'Lindenstraße' kann ich mich nicht erinnern. Mit sieben Jahren habe ich angefangen, zu drehen. Für mich ist das wie eine zweite Familie."

34 Jahre lang stand Moritz A. Sachs (41) als Klausi Beimer für die "Lindenstraße" vor der Kamera. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung blickt er auf die Kultserie zurück. Am heutigen Freitag steht der letzte Drehtag für die am längsten laufende Serie im deutschen Fernsehen an. Die letzte Folge der "Lindenstraße" ist dann am 29. März 2020 im Ersten zu sehen.