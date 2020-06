MTV Movie & TV Awards: Preisverleihung auf unbestimmte Zeit verschoben

Mitte Juni 2019 wurden letztmals die MTV Movie & TV Awards verliehen. Aufgrund der Corona-Pandemie kann das Event dieses Jahr nicht im gleichen Zeitraum stattfinden. Wie das US-Branchenportal "Variety" berichtet, wird MTV auf eine virtuelle Preisverleihung verzichten und das Event verschieben. Lange Zeit habe der Sender den kommenden Dezember als möglichen neuen Termin für das Event ins Auge gefasst, erklärte ein Insider "Variety". Diese Pläne seien nun aber erst einmal auf Eis gelegt.

2019 wurde die Award-Show am 15. Juni in Los Angeles aufgezeichnet und am 17. Juni von MTV ausgestrahlt. Zu den Gewinnern zählten unter anderem Lady Gaga (34, Beste Darstellerin in "A Star is Born"), "Avengers: Endgame" (Bester Film) und "Game of Thrones" (Beste Serie). Sollte die Show dieses Jahr gänzlich gestrichen werden, wäre das eine Premiere in der Geschichte der Preisverleihung, die erstmals 1992 als MTV Movie Awards abgehalten wurde. 2017 wurde der Name in MTV Movie & TV Awards geändert und es wurden erstmals TV-Serien geehrt.

An die Video Music Awards am 30. August 2020 im Barclays Center in Brooklyn hält MTV dagegen fest. "Wir überprüfen mit Verwaltungspersonal und medizinischen Experten, wie die Verleihung mit Sicherheitsvorkehrungen ablaufen kann. Die Gesundheit aller Beteiligten hat für uns oberste Priorität", sagte ein MTV-Sprecher Anfang Juni "Variety".