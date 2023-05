Das Datum der MTV Video Music Awards 2023 steht fest. Die alljährliche Musiknacht findet dieses Mal im September statt.

Auch 2023 werden natürlich wieder die berühmten MTV Video Music Awards verliehen. Jetzt hat der Sender sowohl das Datum als auch den Ort der Veranstaltung bekannt gegeben. Am Dienstag, 12. September, wird sich das Who's who der internationalen Musikszene erneut im Prudential Center in Newark im US-Bundesstaat New Jersey zusammenfinden.

Taylor Swift räumte 2022 ab

In jener Location fanden auch 2022 die MTV VMAs statt. Letztes Jahr ging Taylor Swift (33) als große Gewinnerin des Abends von der Bühne: Sie hatte mit "All Too Well" das Video des Jahres geliefert. Die Sängerin gewann dafür auch Preise in den Kategorien "Bestes Video in Langfassung" und "Beste Regie".

Nicki Minaj (40) fungierte vergangenes Jahr als Moderatorin. Wer den Posten dieses Jahr übernimmt, ist noch nicht bekannt. Auch welche Stars auftreten oder nominiert sind, steht noch nicht fest.