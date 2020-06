Münster-Tatort: Warum tragen Axel Prahl und Kommissar Thiel jetzt Bart?

Bei Professor Boerne ist er das Markenzeichen. Doch nun trägt auch Kommissar Thiel Bart. Warum das so ist, hat Axel Prahl verraten.

Seit vergangener Woche wird der neue Münster-"Tatort" gedreht. Auf ersten Fotos ist zu sehen, dass Kommissar Frank Thiel Bart trägt. Bei Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 55) gehört das Gesichtshaar von Beginn an - im Jahr 2002 - zur Rolle. Thiel-Darsteller Axel Prahl (60) hat nun verraten, wie es zu der optischen Verwandlung seiner Rolle gekommen ist.

Während des Corona-bedingten Rückzugs hat er sich privat unter anderem einen Bart wachsen lassen. "Der hat meiner Frau so gut gefallen. Jetzt darf die neue Gesichtsfrisur auch mitspielen", erklärte der Schauspieler und Musiker der "Bild"-Zeitung.

Drehen unter Corona-Bedingungen

In Corona-Zeiten ist auch am Set alles ein bisschen anders geworden. Axel Prahl verrät ein paar Details zu den Dreharbeiten unter den neuen Vorzeichen. Eine Spaßbremse sei das nicht, im Gegenteil: "Wir haben uns alle tierisch gefreut, wieder zusammenzukommen und loszulegen. Auch, wenn man natürlich vorsichtig sein muss und eine Grundvorsicht jetzt mit zum Arbeiten gehört", so Prahl.

Zu den Vorsichtmaßnahmen gehören demnach, dass sich alle Teammitglieder einschließlich der Schauspieler vor dem Dreh in Quarantäne begeben hätten. Vor der Arbeit werde zudem getestet und Desinfektionsmittel stehe ebenfalls überall bereit. Aber Axel Prahl geht sogar noch einen Schritt weiter: "Ich bin mit meinem Wohnmobil zum Set gekommen und da wohne ich jetzt auch."

Darum geht's in "Es lebe der König!"

Was erwartet Fans in dem neuen Krimi? Im Burggraben des bekannten mittelalterlichen Wasserschlosses "Haus Lüdecke" wird eine Leiche gefunden - in Ritterrüstung. Bei dem Toten handelt es sich um den frischgebackenen Burgherrn Manfred Radtke. War es ein Unfall oder steckt mehr dahinter - wie Kommissar Thiel vermutet?

Die Dreharbeiten für den 38. Fall aus Münster laufen von 15. Juni und bis 14. Juli 2020. Der Sendetermin im Ersten steht noch nicht fest. Vorher steht zudem die Ausstrahlung des Münster-"Tatort: Limbus" an. Auch hier ist der Termin noch nicht bekannt.