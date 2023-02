Camilla soll am kommenden Donnerstag wieder einen Termin wahrnehmen.

Königsgemahlin Camilla erholt sich weiterhin von ihrer Corona-Infektion. Ehemann König Charles III. nahm deshalb alleine einen Termin wahr.

Königsgemahlin Camilla (75) wurde am 13. Februar positiv auf das Coronavirus getestet. Seitdem erholt sich die 75-Jährige von der Infektion und sagte einige Termine ab. Auch am Mittwoch (22. Februar) meisterte König Charles III. (74) einen offiziellen Auftritt alleine.

Camilla habe sich von der Krankheit der vergangenen Woche "hervorragend erholt", erklärte ein Sprecher des Königshauses laut dem Sender Sky. "Um jedoch zusätzliche Vorbereitungen vor dem Literaturempfang am Donnerstag und anderen Verpflichtungen zu ermöglichen, wird Ihre Majestät nicht an dem Besuch des Felix Projects teilnehmen." Der verschobene Empfang am Donnerstag soll im Clarence House stattfinden.

Charles besuchte nach der Absage seiner Frau am Mittwoch alleine das Felix Project, eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich gegen Lebensmittelverschwendung und Lebensmittelarmut einsetzt, indem überschüssige Lebensmittel aus Supermärkten an Wohltätigkeitsorganisationen weiterverteilt werden. Der Monarch besichtigte laut Instagram-Post von The Felix Project das Lager und die Küchen der Organisation, wo freiwillige Helfer Mahlzeiten zubereiteten und verpackten.

"Natürlich sind wir traurig darüber, dass die Queen Consort heute nicht hier ist", erklärte Charlotte Hill, Geschäftsführerin der Organisation, bei dem Termin. "Aber wir hoffen, dass sie in Zukunft die Möglichkeit haben wird, ein Felix Project-Depot zu besuchen, und wir wünschen ihr alles Gute für ihre Erholung."

Nicht die erste Corona-Infektion

Camilla hatte zunächst einen Besuch der West Midlands am 14. Februar kurzfristig verschoben. Die Königsgemahlin leide an einer "saisonalen Krankheit", hatte es geheißen. Am 13. Februar teilte der Palast schließlich mit, dass Camilla positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden war. Sie habe mit Erkältungssymptomen zu kämpfen, berichtete unter anderem die britische BBC. Sie ruhe sich aus und sei trotz der Erkrankung guter Laune.

Im Februar 2022, vor fast genau einem Jahr, hatte Camilla sich erstmals mit dem Coronavirus infiziert. Sie hatte damals schon ihre Booster-Impfung erhalten - wie auch Charles, der sich zudem ebenfalls schon angesteckt hatte.