Das RTL-Dschungelcamp scheint Gigi Birofio nicht nur viel Prominenz, sondern auch eine Gehaltserhöhung beschert zu haben.

Dschungelprinz Gigi Birofio (23) konnte durch seine Dschungelcamp-Teilnahme seine Bekanntheit steigern. Der Reality-TV-Star war zuvor in einigen Kuppelshows zu sehen, nach Platz zwei bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist er jetzt aber auch in anderen TV-Formaten wie dem "RTL Turmspringen" unterwegs. Zudem verdient er mit seinem Instagram-Account und Auftritten bei Partys sein Geld. Wie viel dabei rumkommt, hat er nun im Interview mit RTL verraten.

7.000 Euro pro Werbepost

Mit einer TV-Produktion lasse sich "knappe 100.000" machen, sagt Birofio. "Ein bisschen Steuern" abgeben und die Manager entlohnen müsse er dann aber noch. Erscheint er auf einer Party als Ehrengast, winkt ihm eine vierstellige Summe. Und in Sachen Social Media, mittlerweile hat der TV-Star 435.000 Instagram-Follower, kann ihm ein einziger Werbepost zwischen 6.000 und 7.000 Euro einbringen - so viel Geld, wie ein Industrieelektriker in drei Monaten verdient.

Birofio arbeitete einst in diesem Beruf und auch als Stripper war er tätig. Gigi zeigt sich in dem Interview dankbar, dass er nun sein Leben durch seine lukrativeren Jobs meistern kann: "Ich gehe in eine Show - und mein Papa muss dafür zwei Jahre arbeiten! Boah Gott, danke, dass ich die Chance habe!"

Von "Ex on the Beach" zu "Prominent getrennt"

Birofio hatte lange Zeit vor allem durch seine stürmische On-Off-Beziehung mit Michelle Daniaux ("Temptation Island VIP") für Schlagzeilen gesorgt. In "Ex on the Beach" lernten sich die beiden 2020 kennen und kamen kurze Zeit später zusammen.

Bei "Prominent getrennt" (2022) und einer weiteren Staffel von "Ex on the Beach" (2022) fanden sie wieder zueinander, doch ihre Liebe scheiterte letztendlich. Aktuell ist Birofio mit der Influencerin Dana Feist liiert. Die beiden absolvierten am Mittwoch in Hamburg ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt.