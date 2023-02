Filmstar Armie Hammer hat zu den schweren Vorwürfen gegen ihn Stellung bezogen. Kriminelles Verhalten bestreitet er dabei.

Schauspieler Armie Hammer (36) hat sein erstes Interview gegeben, seit Anfang 2021 mehrere Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens und Missbrauchs gegen ihn erhoben wurden. Alle fraglichen Begegnungen seien einvernehmlich gewesen, behauptet der 36-Jährige. Er räumte aber ein, dass er Frauen "benutzt" habe.

"Ich hatte einen sehr intensiven und extremen Lebensstil", sagte Hammer gegenüber "Air Mail", einem digitalen Newsletter. "Ich nahm diese Frauen auf, brachte sie hinein - in diesen Wirbelwind aus Reisen und Sex und Drogen und großen Emotionen, die herumschwirrten - und sobald ich fertig war, ließ ich sie einfach fallen und ging zur nächsten, was diese Frau zurücklässt, die sich verlassen oder benutzt fühlt."

Hammer enthüllte auch, dass er im Alter von 13 Jahren von einem Jugendpastor sexuell missbraucht wurde. Eine Erfahrung, die schließlich zu seinem Interesse an BDSM geführt haben soll. "Air Mail" sagte er: "Ich war machtlos in der Situation. Ich hatte in der Situation keine Entscheidungsfreiheit. Meine Interessen gingen dann dahin: Ich will die Situation unter Kontrolle haben, sexuell."

In dem "Air Mail"-Interview bestritt Hammer jegliches kriminelles Verhalten und behauptete, die Begegnungen, um die es bei den Anschuldigungen gegen ihn ginge, seien alle einvernehmlich gewesen. Allerdings sagte er über die Beziehungen: "Ich hatte diese jüngeren Frauen Mitte 20, und ich bin in meinen 30ern. Ich war damals ein erfolgreicher Schauspieler." Die Frauen seien "glücklich" gewesen, mit ihm zusammen zu sein, und hätten Ja zu Dingen gesagt, zu denen sie vielleicht sonst nicht Ja gesagt hätten, behauptet Hammer weiter.

"Ich habe Menschen benutzt"

"Ich bin hier, um meine Fehler einzugestehen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ich ein Arschloch war, dass ich egoistisch war, dass ich Menschen benutzt habe, damit ich mich besser fühle, und als ich fertig war, bin ich weitergezogen", sagte Hammer.

Von seiner Frau ließ er sich im Sommer 2020 nach zehn gemeinsamen Jahren scheiden. Aus der Beziehung gingen zwei Kinder hervor. Ein halbes Jahr später wurden schwere Anschuldigungen des körperlichen und psychischen Missbrauchs gegen ihn öffentlich. Der Schauspieler verlor seine Agentur und Filmprojekte.