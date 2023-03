Jeremy Renner hat erstmals in einem TV-Interview über seinen Schneepflug-Unfall und die dramatischen Folgen gesprochen.

Jeremy Renner (52) spricht in einem Interview mit Diane Sawyer (77) über seinen dramatischen Schneepflug-Unfall Anfang Januar. Der Vorfall war in der Nähe von Renners Haus in Reno, Nevada, passiert. Der Schauspieler versuchte, zurück in seinen Schneepflug zu steigen, als dieser wegzurollen begann und auf seinen Neffen zurollte. Dabei war Renner unter das Tonnen schwere Fahrzeug geraten und schwer verletzt worden. In einem ersten Clip zu dem ABC-Interview, das in voller Länge am 6. April ausgestrahlt wird, erzählt der "Avengers"-Star, dass er es "nochmal tun" würde, um seinen Neffen zu retten.

Auch dieser kommt in dem ABC-Special zu Wort. "Ich bin einfach auf ihn zugelaufen", sagt Renners Neffe in dem emotionalen Gespräch auf den Moment zurückblickend, als er seinen Onkel mit blutüberströmtem Kopf vorfand. "Ich dachte nicht, dass er lebt." Renner erzählt weiter, dass er sich genau an die Schmerzen des Unfalls erinnere. "Ich war jeden Moment wach", sagt der Schauspieler, der auch seinen großen Überlebenswillen beschreibt. "Ich habe mich entschieden, zu überleben", sagt er zu Sawyer in "Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview - A Story of Terror, Survival and Triumph". "Du wirst mich nicht töten. Auf keinen Fall."

Der Schauspieler wurde nach seinem Unfall in einem kritischen, aber stabilen Zustand in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert und musste operiert werden. Er hatte sich zahlreiche Verletzungen zugezogen, darunter 30 Knochenbrüche unter anderem an Knie, Knöchel, Schienbein, Schlüsselbein, Schulter und Kiefer. In dem Special liest Sawyer die Liste an Verletzungen vor und nennt sie "erschreckend". Die Moderatorin erwähnt zudem, dass Renner seiner Familie im Krankenhaus in Zeichensprache "Es tut mir leid" gesagt hat. Bei dem Gedanken daran bricht der Schauspieler in dem Interview in Tränen aus.

Erster Auftritt auf dem Red Carpet nach Unfall

Renner wird in zwei Wochen auch auf den roten Teppich zurückkehren. Laut "The Hollywood Reporter" wird der Schauspieler bereits am 11. April bei einem Event in Los Angeles erwartet. Anlass für das Event ist Renners neue Doku-Serie "Rennervations", die am 12. April in vier Folgen beim Streamingdienst Disney+ erscheinen wird.

Im Anschluss an den Auftritt auf dem roten Teppich werde Renner noch bei einer Frage/Antwort-Runde mitmachen, heißt es weiter. Im Vorfeld hatte Renner das Format als sein Herzensprojekt angekündigt, das ihm auch über die schwere Zeit nach dem Unfall hinweggeholfen habe: "Das ist eine meiner größten Leidenschaften und die treibende Kraft hinter meiner Genesung. Ich kann es nicht abwarten, dass die Welt es zu Gesicht bekommt."