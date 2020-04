Naomi Campbell: Aus diesem Grund hält sie seit vielen Jahren ihre Traumfigur

Tipps zur richtigen Ernährung für die Traumfigur gibt es wie Sand am Meer. Jetzt hat auch Supermodel Naomi Campbell (49) verraten, wie sie seit nunmehr Jahrzehnten ihr Catwalk-Antlitz aufrechterhält: Sie isst generell nur einmal am Tag! Wie die britische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, erzählte Campbell in einem Interview, dass sie bei der Anzahl ihrer Mahlzeiten extrem streng mit sich sei: "Ich esse zu Mittag. Das Mittagessen ist mein Abendessen, weil ich wirklich nur einmal am Tag etwas zu mir nehme."

Wie sieht es mit Süßigkeiten aus?

Süßigkeiten gibt es bei der Britin nur einmal pro Woche: "An Sonntagen gönne ich mir etwas, da mache ich Nachspeisen, meine Kuchen und Puddings." Doch auch hier versucht sie vorsichtig zu bleiben und nicht über die Stränge zu schlagen. So verzichtet sie bei ihren Süßspeisen nach Möglichkeit auf Gluten und sämtliche Milchprodukte. Bereits in vergangenen Interviews sprach Campbell des Öfteren über ihre Essgewohnheiten.

2010 erzählte sie zum Beispiel, dass sie vor Modenschauen schon mal bis zu zehn Tage nur Obst- und Gemüsesäfte trinke und keine feste Nahrung mehr zu sich nehme, um sich vorzubereiten und die letzten Fettpölsterchen abzubauen. Auch schiebe sie immer wieder einmal einen Hungertag zwischenrein: "Wenn ich einen Tag ohne Essen verbringen möchte, dann mache ich es einfach und trinke nur Wasser oder Saft."