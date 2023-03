Otto Kerns Witwe Naomi-Valeska Kern wird erneut den Bund der Ehe schließen. Die 42-Jährige will einen französischen Prinzen heiraten.

Naomi-Valeska Kern (42) wird in Bälde heiraten. Das hat die 42-Jährige in der aktuellen "Gala" verraten, die ab 23. März im Handel erhältlich ist. Kern hatte ihren Ehemann, den deutschen Modeunternehmer Otto Kern (1950-2017), im Dezember 2017 verloren. Er war von dem Balkon seiner Wohnung im Fürstentum Monaco gestürzt. Nun will das ehemalige Model mit Prinz Charles-Philippe d'Orléans (50) den Bund der Ehe schließen.

Naomi-Valeska Kern: "Ich werde Prinzessin!"

Kerns Zukünftiger entstammt dem französischen Hochadel. "Ich werde Prinzessin!", erklärte sie angesichts ihrer bevorstehenden Hochzeit. Nach der Eheschließung wird ihr voller Name mitsamt Titel demnach lauten: Königliche Hoheit Prinzessin Naomi-Valeska von Orléans, Herzogin von Anjou.

Auch Kinder will Kern für die Zukunft nicht ausschließen. "Darüber würden wir beide uns sehr freuen", sagte sie wörtlich, um hinzuzufügen: "Aber ich bin ja auch schon 42, so viel Zeit ist nicht mehr". Ihre erste Ehe mit Otto Kern war kinderlos geblieben.