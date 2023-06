Naomi Watts und Billy Crudup haben geheiratet! Die Schauspielerin teilte Bilder der Hochzeit auf Instagram.

Naomi Watts (54) und Billy Crudup (54) haben geheiratet! Auf Instagram bestätigte die Schauspielerin die Gerüchte mit einem Foto von sich und ihrem Mann auf den Treppen eines Gerichtsgebäudes in New York City in voller Braut- und Bräutigam-Montur.

Watts trug das weiße "Sweetheart Water Lilly Guipure"-Kleid von Oscar De la Renta (82), welches über und über mit Blumen aus Spitze verziert ist und knapp 5.000 Euro kostet. Crudup trug einen schlichten nachtblauen Anzug und ein weißes Hemd.

Zu dem Foto auf Instagram schreibt Watts schlicht: "Erwischt!" zu Emojis wie einer Taube und eines schwarzen Herzens. Unter dem überraschenden Post gratulieren zahlreiche Stars aus der A-Liga Hollywoods. Gwyneth Paltrow (50) schreibt: "Yipeeeeeee!!!! Schicke so viel Liebe!!", Michelle Pfeiffer (65): "Oh wow! Glückwünsch. So glücklich für euch beide". Liv Tyler (45) scheint vor allem überrascht und schreibt schlicht "Wow" zu Herzen guckenden Emojis. Justin Theroux (51) gratuliert in Großbuchstaben "Glückwünsche an euch!!!!!". Weitere Gratulanten sind Olivia Wilde (39), Miranda Kerr (40), Lisa Rinna (59), Katie Holmes (44), Juliane Moore (62), Kerry Washington (46), Chloe Sevigny (48) und Jennifer Coolidge (61). Auch Watts' Ex Liev Schreiber (55) gratulierte.

Blumen aus dem Deli, kleine Party mit Freunden

Über eine Hochzeit wurde von "Page Six" schon spekuliert, nachdem das Paar am Freitag in seinen Hochzeitsoutfits, Eheringen und einem Blumenbouquet vor seinem Appartement gesichtet wurde. Wie Watts nun zu weiteren Fotos in ihrer Story verrät, stammten die Blumen nicht vom Floristen, sondern wurden unprätentiös in einem Deli gekauft. Danach ging es offenbar zu einer kleinen Party, bei der auch der Schauspieler Josh Hamilton (54) seinen Geburtstag feierte, wie ein Gruppenbild mit Freunden zeigt, zu dem Watts schreibt: "Ein bisschen Spaß mit dem Ehemann..."

Watts und Crudup lernten sich bei Dreharbeiten zu ihrer 2017 erschienenen Netflix-Serie "Gypsy" kennen. In der Dramaserie spielen die beiden ein Ehepaar.

